Старая реклама и новые автомобили: что меняется в Москве с 1 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 сентября в Москве уберут всю незаконную рекламу, школы перейдут на "пятидневку", а мигранты будут сдавать экзамены по российской истории. M24.ru выяснило, что ждет столицу с началом осени.

Новые школы и общие каникулы

Больше всего нововведений в начале учебного года появится в школах. 1 сентября в столице откроются восемь новых учебных заведений. Там смогут учиться дети с ограниченными возможностями: в основных корпусах, дошкольном отделении и блоках начальных классов оборудованы лифты, пандусы и тактильные указатели.

Фото: ИТАР-ТАСС

Свои двери откроют: • школа на 900 мест. Адрес: Мичуринский проспект, корпус 28, квартал 5-6; • школа на 900 мест. Адрес: Мичуринский проспект, корпус 28, квартал 5-6; • школа на 550 мест. Адрес: Зеленоград, улица Радио, дом 11; • блок начальных классов на 300 мест. Адрес: Зеленоград, улица Радио, дом 11; • школа на 550 мест. Адрес: улица Басовская, дом 7; • дошкольное отделение на 300 мест. Адрес: Нижегородская улица, дом 75; • блок начальных классов на 325 мест. Адрес: улица Введенского, дом 28; • школа на 825 мест. Адрес: Некрасовка, квартал 3 • школа на 550 мест. Адрес: улица Академика Виноградова, владение 7, корпус 9; • школа на 825 мест. Адрес: Бирюлево Восточное, микрорайон Загорье; • блок начальных классов на 325 мест. Адрес: улица Тихомирова, дом 10; • школа на 450 мест. Адрес: улица Нарвская, владение 1А; • школа на 550 мест. Адрес: улица Синявинская, владение 11





Школу на Синявской улице в Молжаниновском районе построили в рекордно короткие сроки – за 5 месяцев. 1 сентября туда придут 550 учеников. К июню 2015 года в школе появится новый корпус. В учебный комплекс будут входить школа и два детских сада.

Большинство школ Москвы с начала учебного года перейдут на пятидневную неделю. По новому графику будут учиться 70 процентов московских учеников. При этом количество учебных часов в школах, перешедших на пятидневку, останется прежним. Отметим, что теперь школы с пяти- и шестидневной учебной неделей будут финансироваться одинаково. В некоторых учебных заведениях пять дней в неделю будут учиться только младшие и средние классы.

Кроме того, в новом учебном году каникулы во всех школах будут приходиться на одни и те же числа. Такое решение приняли сами москвичи в опросе сервиса "Активный гражданин". Вскоре там появится новый опрос, в котором москвичам предложат три варианта единого учебного графика.

Добавим, что с осени в школах планируют проводить родительские собрания в онлайн-режиме. Также в новом учебном году в 49 московских школ создадут ИТ-классы, в которых ученики смогут получать подготовку в области информационных технологий. Подробнее о школьных новинках можно прочесть здесь.

Без рекламы и старых машин

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 сентября из Москвы уберут всю незаконную рекламу. На внешней стороне МКАД планируется демонтировать около 700 конструкций, а всего их там около 1100. Также в Москве уберут щиты и баннеры, расположенные рядом с подземными пешеходными переходами.

Напомним, что, согласно новым правилам размещения и содержания информационных конструкций, которые вступили в силу 2013 года, вывески нельзя размещать на козырьках зданий, в оконных проемах и на кровлях. Рекламу запрещено развешивать на заборах и архитектурных деталях фасадов объектов. Подсветка вывески должна быть немерцающей и приглушенной и не светить в окна жилых помещений.

Сами москвичам осенью смогут избавиться от старых машин и купить новые со скидкой. С начала сентября в России начнется программа по утилизации старых автомобилей. Она продлится до 31 декабря. В этом году скидка на покупку составит до 40 тысяч рублей для легковушек и до 150 тысяч - на грузовики. По условиям программы, машина должна была быть отечественной сборки и стоить не дороже 400 тысяч рублей.

Программа утилизации старых машин уже действовала в 2010 – 2011 годах. Тогда владельцы утилизируемых автомобилей должны были привезти их к дилеру. Там они оплачивали утилизацию автомобиля и получали сертификат на скидку. Она действовала только при покупке автомобиля, произведенного в России и включенного в специальный перечень.

И еще одно важное изменение ждет автовладельцев вместе с началом осени. 1 сентября в России меняется схема выплат по ОСАГО – потерпевший сможет выбрать между деньгами или ремонтом. Кроме того, вводится досудебный порядок урегулирования конфликтов: если автомобилист недоволен действиями страховой, то сначала ему нужно подать жалобу в компанию и только потом – в суд.

В настоящее время споры о том, сколько стоит ремонт пострадавшей в ДТП машины и кому требовать выплаты, решается в судебном порядке, при этом дело может рассматриваться несколько месяцев. Новая норма призвана ускорить процесс.



С 1 сентября начнут проверять знание русского у мигрантов

Фото: M24.ru

Сентябрь – не только начало учебного года, но и время для сдачи экзаменов. С 1 сентября тестирования по истории и российскому законодательству будут проходить мигранты. Экзамены нужно сдать, чтобы получить разрешение на работу или вид на жительство в России.

До 1 января 2015 года сертификат о сдаче экзамена по русскому нужен только тем, кто хочет получить работу в сфере ЖКХ, обслуживания и торговли. В следующем году, чтобы переоформить документы, приезжие работники должны будут предъявить результаты тестов по новым дисциплинам.

Сейчас в Москве работают 46 центров тестирования. Мигрантам нужно будет выбрать правильные варианты ответов на 20 элементарных вопросов по истории и культуре России и по уголовному и административному праву. Также им нужно знать, какие документы удостоверяют личность гражданина России, перечислить полномочия ФСМ, опознать российский флаг, герб и валюту.

Экзамен не придется сдавать студентам, приехавшим в Россию учиться. Для устройства на работу им нужно будет просто предоставить справку из вуза. Также от экзамена освобождаются высококвалифицированные специалисты, получающие более 2 миллионов рублей в год, их семьи и те, кто закончил школу в СССР.

Новые автобусы и электронные книги в трамваях

Фото: M24.ru

Просвещать будут и пассажиров наземного транспорта. С 1 сентября там появятся таблички с QR-кодами, с помощью которых можно будет скачать книги или прочесть их онлайн на сайте cityreader.ru. Коды разместят в почти 700 автобусах, троллейбусах и трамваях, курсирующих в пяти округах, в том числе в центре. Пассажиры смогут прочесть 50 книг. В списке - произведения Виктора Пелевина, Владимира Сорокина, Людмилы Улицкой, Сергея Лукьяненко, русской и зарубежной классики. Также на сайте можно будет купить книгу в интернет-магазине или посмотреть адреса библиотек, в которых она есть. Основная задача акции "Читающий транспорт" – популяризировать литературу и рассказать москвичам, какие библиотеки есть в их районах.

Добавим, что точки буккроссинга уже появились в трамвае №4 в районе Сокольники, а также на трех московских вокзалах – Ленинградском, Казанском и Курском. Электронную библиотеку с QR-кодами планирует создать и столичный метрополитен.

1 сентября в Москве появится 400 дополнительных автобусов и 100 троллейбусов троллейбусов. Их вводят из-за увеличения количества пассажиров на 15-20 процентов по сравнению с летним периодом. Всего с начала осени на столичных маршрутах будет работать около 7 тысяч автобусов, троллейбусов и трамваев.

Отметим, что до конца 2014 года в городе также появятся новые автобусные маршруты: №234 от метро "Текстильщики" до Васильцовского Стана, №252 от метро "Планерная" до "Митино" и №С6 от Юрловского проезда до Каргопольской улицы.