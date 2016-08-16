Компании начали испытывать трудности с отправкой сотрудников в отпуска

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Малым и средним компаниям стало труднее отправлять работников в летние отпуска после массовых сокращений в этом году. В некоторых фирмах сотрудников просто не отпускают на отдых или удлиняют рабочий день их коллегам.

Президент компании SuperJob Алексей Захаров рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", как брать отпуск по закону.

"Если компания работает по закону, за дополнительную нагрузку людям доплачивают. Но часто компания или сами работники об этом не знают, и никто никому не доплачивает. Отпуск можно брать частями, в законодательстве это прописано. Также есть люди, которые копят отпуска, а потом уходят на отдых на полгода", – сказал он.

Россиянам стало труднее уходить в отпуск после массовых сокращений

Как отмечают эксперты "Ведомостей", в некоторых компаниях на время отпусков сотрудников нанимают внештатных специалистов. Такой сотрудник стоит на 10–15 процентов дороже штатного персонала. При этом временными работниками чаще всего замещают людей на низкоквалифицированных должностях с невысокими окладами, и в абсолютных цифрах затраты на них невелики.

Треть россиян в этом году проводят летний отпуск с детьми за границей. В топ-5 направлений закрепились Испания, Болгария, Черногория, Греция и Италия. Однако их стремительно догоняют страны Закавказья, которые привлекают российских туристов сравнительно невысокими ценами, красотой пейзажей и вкусной едой.