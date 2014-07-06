Про книги: Встреча с писателями в рамках проекта "Книги в парках"

6 июля в кинотеатре "Фили" пройдет лекция писателя и филолога Виктора Сонькина под названием "Катастрофы, изменившие мир". Писатель, расскажет все о катастрофах, менявших ход истории, идеологию или научное осмысление эпох. После него поэт, колумнист, журналист Линор Горалик прочитает стихи. Сетевое издание m24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.
В завершении состоится музыкальная программа "Анатомия" - выступят Ольга Арефьева (голос, гитара), Петр Акимов (виолончель), Сергей Индюков (скрипка, гитара-малышка).
- Когда: 6 июля в 17.00
- Кто: Писатели
- О чем: о новых книгах и катастрофах
Трансляция завершена.
Начало трансляции в 17.00. Запись лекции будет выложена на сайте.