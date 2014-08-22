У кратерного озера на камчатском вулкане пропал турист из Москвы

Вулкан Хангар. Фото: usgs.gov

Следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения мужчины из Москвы на озере Хангар, расположенном на одноименном вулкане в Мильковском районе.

"Установлено, что пропавший был участником туристической группы, прибывшей на Камчатку из столицы. Эта группа путешествовала по пешеходному маршруту к вулкану Хангар с 14 по 21 августа", - заявили "Интерфаксу" в СУ Следственного комитета России по Камчатскому краю.

Также сообщается, что на берегу кратерного озера на вулкане обнаружена палатка с личными вещами, предположительно принадлежащими пропавшему. Акваторию озера Хангар обследовали спасатели-водолазы, однако поиски мужчины результатов не принесли.

Отметим, что пресное озеро Хангар находится на высоте около 1 тысяч 450 метров в кратере одноименного вулкана, расположенного в Срединном хребте в центральной части Камчатки. Диаметр озера - около километра, максимальная глубина 150 метров. Добраться до водоема можно либо пешком за 4-5 дней - это около 60 километров по лесу и перевалам, либо на вертолете. Дорог до него нет.