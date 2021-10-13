Отец водителя, который вез Ксению Собчак в Сочи, рассказал о сыне

В Сочи 9 октября произошла авария с участием телеведущей Ксении Собчак. Водитель Mercedes, в котором она находилась, выехал на встречку и влетел в другое авто. Его пассажирка скончалась на месте. Водитель Собчак признал вину, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Телеведущую вызвали на очную ставку с ним. Разбираемся, могут ли ее так же привлечь к ответственности.



Смертельное ДТП в Сочи

Смертельная авария произошла вечером 9 октября на трассе Адлер – Красная Поляна. По предварительным данным, водитель Mercedes Олег Цой, который вез Ксению Собчак в аэропорт, при обгоне выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с автомобилем Volkswagen. Эту версию подтверждают кадры с камеры видеонаблюдения.

В результате лобового столкновения погибла пассажирка Volkswagen. Его водителя Роберта Гедяна и еще одну девушку, находившуюся в салоне, доставили в больницу с травмами. Сообщалось, что мужчину прооперируют 13 октября в Краснодаре.

После аварии светская львица не стала дожидаться полицию и скорую. Она сразу отправилась на другой машине до пункта назначения. Такой поступок телеведущей вызвал неоднозначную реакцию общественности. Кроме того, пользователи Сети обвинили Собчак в том, что она якобы сама могла спровоцировать водителя Mercedes на нарушение ПДД. Все эти предположения журналистка отрицает.





Ксения Собчак телеведущая Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в Zoom, есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда.

Собчак уточнила, что у нее сотрясение мозга, после ДТП она якобы потеряла сознание. Затем ассистентка, которая также пострадала, перевела ее в другую машину. При этом директор Собчак вызвал скорую и смотрел, чем можно помочь другому автомобилю, утверждает она. Также телеведущая пообещала помочь семьям погибших и пострадавших в аварии.

Водитель автомобиля, в котором находилась Собчак, признал свою вину в ДТП, его поместили под домашний арест. Против Цоя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

11 октября Собчак и остальных пассажиров вызвали на допрос в качестве свидетелей. В своем телеграм-канале телеведущая написала, что отвечала на вопросы сотрудников МВД почти три часа, хотя источник в правоохранительных органах заявил, что допрос продлился всего час. Позже журналистку вызвали на очную ставку с водителем Mercedes, чтобы уточнить обстоятельства ДТП для уголовного дела и проверить показания.



Что грозит водителю и привлекут ли Собчак?

Водитель Maybach Олег Цой у Адлеровского суда. Фото: телеграм-канал Mash

Отец Олега Цоя Августин рассказал журналистам, что его сын должен понести справедливое наказание, так как в аварии погиб человек. При этом мужчина не скрывает своего шока от произошедшего. По его словам, сын всегда соблюдал правила дорожного движения.

"Он очень осторожный водитель с большим опытом. Я сам с ним, когда ездил, просил иногда дать газу. А он мне говорил: "Тише едешь – дальше будешь". А тут такое горе. Я скажу, что он водитель очень хороший", – подчеркнул он в интервью "Комсомольской правде".

По словам мужчины, Олег по специальности соцработник, но пошел в водители для того, чтобы прокормить семью. Его жена зарабатывает тем, что делает маникюр. Также у Цоя двое детей, которые учатся в школе.

Автоюрист Лев Воропаев рассказал Москве 24, что водителю Mercedes могут назначить минимально возможное наказание.

"Если человек впервые привлекается к уголовной ответственности, то по практике дают минимально возможное наказание. В случае наличия смягчающих обстоятельств – ниже низшего и даже условный срок. Помимо этого, если виновник сможет договориться с потерпевшими, то теоретически возможно примирение сторон и освобождение его от уголовной ответственности", – объяснил эксперт.





Лев Воропаев автоюрист Данное преступление относится к средней тяжести, поэтому Уголовный кодекс предусматривает по таким преступлениям примирение. Но вопрос, согласится ли потерпевшая сторона.

В отличие от водителя, пассажирку – Ксению Собчак – нельзя привлечь к ответственности, подчеркнул юрист. Он добавил, что следователи вызвали телеведущую на очную ставку, чтобы выяснить истину. Им нужно понять, действительно ли водитель по своей воле нарушил ПДД, без внешнего воздействия со стороны Собчак, о котором писали в СМИ.

"Если будет доказано, что она как-то подстрекала водителя к совершению преступления, то теоретически возможно, но очень сомнительно, что ее могут привлечь. Я думаю, что на практике это нереально, так как все очень натянуто", – заключил Воропаев.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский заявил, что Ксения Собчак после аварии в Сочи может предстать в суде только в качестве свидетеля.