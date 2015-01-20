Столичные власти подготовят программу импортозамещения стройматериалов

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Столичные власти подготовят реестр импортозамещающих стройматериалов. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает пресс-служба ведомства. По его словам, документ будет готов во второй половине 2015 года.

В реестре будет содержаться информация с указанием импортной продукции и ее российского аналога. В качестве примера стройматериалов, которые на сегодняшний день не имеют аналогов отечественного производства, Сергей Левкин назвал комплектующие для систем вентилируемых фасадов, кровельных и гидроизоляционных систем, светопрозрачных конструкций.

"Это изделия, которые практически изготовлены либо на импортном сырье, либо имеют специальные химические добавки, различные комплектующие детали зарубежного производства", - уточни он.

По словам Левкина, создание реестра должно позволит организовать импортозамещение первоочередной продукции, а также спрогнозировать объемы производства отечественных конкурентоспособных стройматериалов, конструкций, изделий и оборудования.

Отметим, в рамках программы импортозамещения в ноябре прошлого года Сергей Собянин открыл в технопарке "Слава" уникальные производственные линии медицинских реагентов компании "ДНК-Технология" и проводов на основе сверхпроводников "СуперОкс". По словам мэра, это позволит проводить до 40 миллионов операций по диагностике.