В каждом опросе "Активного гражданина" участвуют 300-500 тысяч человек

В каждом опросе проекта "Активный гражданин" участвуют от 300 до 500 тысяч человек, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" глава столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
По его словам, на сегодняшний день у портала 900 тысяч пользователей.
"Сейчас им пользуются 900 тысяч человек – это достаточно много. Потому что до этого, если и учитывалось мнение москвичей, то при социологических опросах, которые затрагивали 10 тысяч вопросов максимум. Теперь каждый опрос охватывает 300-500 тысяч человек", - сказал глава ведомства.
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"Мы хотели бы, чтобы у нас был 1 миллион активных пользователей, именно тех, которые постоянно участвуют в этих опросах", - добавил Ермолаев.
Он подчеркнул, что основная задача проекта - менять город, как хотят москвичи. "Делать максимально репрезентативные опросы по всем тематикам, чтобы затронуть интересы всех жителей города", - заявил Ермолаев.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.