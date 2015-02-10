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10 февраля, 19:37

В каждом опросе "Активного гражданина" участвуют 300-500 тысяч человек

проекты связь пользователи Активный гражданин

"Интервью": Артем Ермолаев - о новом в приложении "Активный гражданин"

В каждом опросе проекта "Активный гражданин" участвуют от 300 до 500 тысяч человек, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" глава столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

По его словам, на сегодняшний день у портала 900 тысяч пользователей.

"Сейчас им пользуются 900 тысяч человек – это достаточно много. Потому что до этого, если и учитывалось мнение москвичей, то при социологических опросах, которые затрагивали 10 тысяч вопросов максимум. Теперь каждый опрос охватывает 300-500 тысяч человек", - сказал глава ведомства.

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"Мы хотели бы, чтобы у нас был 1 миллион активных пользователей, именно тех, которые постоянно участвуют в этих опросах", - добавил Ермолаев.

Он подчеркнул, что основная задача проекта - менять город, как хотят москвичи. "Делать максимально репрезентативные опросы по всем тематикам, чтобы затронуть интересы всех жителей города", - заявил Ермолаев.

"Активный гражданин" – сервис проведения электронных референдумов. Приложение запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

"Активный гражданин": итоги работы за 2014 год

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"

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