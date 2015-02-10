В каждом опросе "Активного гражданина" участвуют 300-500 тысяч человек

"Интервью": Артем Ермолаев - о новом в приложении "Активный гражданин"

В каждом опросе проекта "Активный гражданин" участвуют от 300 до 500 тысяч человек, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" глава столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

По его словам, на сегодняшний день у портала 900 тысяч пользователей.

"Сейчас им пользуются 900 тысяч человек – это достаточно много. Потому что до этого, если и учитывалось мнение москвичей, то при социологических опросах, которые затрагивали 10 тысяч вопросов максимум. Теперь каждый опрос охватывает 300-500 тысяч человек", - сказал глава ведомства.

"Мы хотели бы, чтобы у нас был 1 миллион активных пользователей, именно тех, которые постоянно участвуют в этих опросах", - добавил Ермолаев.

Он подчеркнул, что основная задача проекта - менять город, как хотят москвичи. "Делать максимально репрезентативные опросы по всем тематикам, чтобы затронуть интересы всех жителей города", - заявил Ермолаев.