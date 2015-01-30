Торговые сети предлагают "оформить кредит" на продукты

Магазины начали продавать продукты в кредит

В одном из магазинов появилось объявление с предложением оформить кредит на покупку элитного алкоголя, передает телеканал "Москва 24".

Представители торговой сети, в которой появилось предложение, заверяют, что к акции не имеют никакого отношения. На фотографии объявления, найденной в интернете, они нашли нарушения и сомневаются в ее подлинности. В гипермаркете обещали разобраться с ситуацией.

Вместе с тем представители магазина подтверждают, что у них можно оформить кредитную карту. Программа по покупке продуктов в долг реализуется там совместно с одним из коммерческих банков.

Эксперты, в свою очередь, советуют горожанам внимательно прочесть договор и учесть все риски перед оформлением подобной карты. Ведь процент обычно набегает немаленький.

"Центробанк контролирует и микрофинансовые организации, поэтому на краткосрочные займы допускается более 600 процентов годовых. Например, если вы берете в долг на неделю 10 тысяч, то через неделю должны будете вернуть уже 15 тысяч", - пояснил экономический обозреватель Денис Елаховский.

Напомним, после падения рубля в декабре 2014 года и повышения ключевой ставки Центробанка до 17% банки были вынуждены начать пересмотр условий выдачи кредитов.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам. После этого ставки по кредитам значительно выросли.

В начале января кредитные учреждения попросили Центробанк понизить ключевую ставку до 15% (сейчас – 17%), а затем постепенно снижать ее до предкризисного уровня - 10,5% годовых.