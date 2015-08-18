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Продукты

18 августа 2015, 18:16

На "горячую линию" поступило более 50 звонков о запрещенных продуктах

продукты горячая линия санкционные товары

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

С начала работы "горячей линии", предназначенной для информации о нелегальном ввозе в Россию запрещенных продуктов, в Генпрокуратуру поступило более 50 сообщений. Об этом сообщила официальный представитель надзорного ведомства Марина Гриднева в эфире телеканала "Россия 24".

"За первые часы работы "горячей линии" к нам поступило уже более 50 сообщений. Звонки поступают из самых разных регионов", – сказала она.

Напомним, Генпрокуратура России запустила сегодня "горячую линию" для сообщений о торговле санкционными продуктами. Граждане могут пожаловаться на продажу санкционных колбас, рыбы, молока, мяса, орехов, фруктов и овощей.

Телефоны горячей линии: 8 (985) 169-75-74 и 8 (985) 169-75-77. Линия работает с 9.00 до 18.00.

В июне 2015 года правительство России внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.

В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох. Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза.

Санкционные продукты из всех стран "черного списка" будут уничтожаться на равных началах. Часть из них пустят на корм крупному рогатому скоту, другую – зароют в землю или раздавят бульдозерами.

Сюжет: Запрет на ввоз продуктов из ЕС и США

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