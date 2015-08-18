Генпрокуратура открыла "горячую линию" для жалоб на продажу санкционных товаров

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Генпрокуратура России запустила "горячую линию" для сообщений о торговле санкционными продуктами. Граждане могут пожаловаться на продажу санкционных колбас, рыбы, молока, мяса, орехов, фруктов и овощей, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что "недобросовестные поставщики ввозят эту продукцию без проведения контроля ее качества, что может быть опасно для здоровья граждан".

Телефоны горячей линии: 8-985-169-75-74 и 8-985-169-75-77. Линия работает с 9.00 до 18.00.

В июне 2015 года правительство России внесло изменения в список продуктов, запрещенных к ввозу в Россию. Так, под эмбарго теперь не попадают мальки форели, устрицы и мидии. Они нужны, чтобы организовать новые рыбоводные хозяйства и поддержать существующие.

В Россию также разрешено ввозить семенной картофель, лук-севок, сахарную гибридную кукурузу и посевной горох. Нельзя импортировать говядину, свинину и мясо птицы, а также колбасы, рыбу, моллюсков, ракообразных, овощи, фрукты, орехи, молоко и молокопродукты из США и стран Евросоюза.

Санкционные продукты из всех стран "черного списка" будут уничтожаться на равных началах. Часть из них пустят на корм крупному рогатому скоту, другую - зароют в землю или раздавят бульдозерами.