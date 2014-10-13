Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября 2014, 14:14

Экономика

Московский Россельхознадзор вернул отправителю в Испанию 65 кг хамона

Фото: M24.ru

Столичное управление Россельхознадора вернуло отправителю 65,7 килограмма хамона (вид свиного окорока), прибывшего на Киевский вокзал, передает пресс-служба ведомства.

Ссылки по теме


Товар пришел из Испании без разрешения Россельхознадора и ветеринарных сопроводительных документов.

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Ограничение вводится сроком на год. Под запрет попало мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты и орехи.

Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

Сайты по теме


продукты Россельхознадзор ограничения хамон

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика