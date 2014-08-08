Ярмарки помогут расширить поставки продовольственных товаров - Собянин

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Сергей Собянин поручил подготовить предложения о расширении поставок продовольственных товаров в Москву, в том числе за счет организации региональных ярмарок. Об этом мэр сообщил во время совещания в столичном правительстве.

К участию в ярмарках приглашаются поставщики из всех субъектов России и заинтересованных зарубежных стран. Первый фестиваль региональных ярмарок откроется в Москве во второй половине августа, там можно будет купить любые продовольственные товары без ограничений по ассортименту.

В свою очередь, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина рассказала, что торговые сети и предприятия общественного питания в настоящее время располагают достаточными запасами продовольствия, чтобы удовлетворить спрос жителей и гостей столицы.

Сергунина отметила, что на столичных прилавках преобладает отечественная продукция и импорт из стран, в отношении которых не вводились запреты и ограничения на поставки - Белоруссия, страны Южной Америки и Азии.

Напомним, что 7 августа по поручению Владимира Путина премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о вводе полного запрета на поставки говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России.

Таким образом, под действие запрета попали товары из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии.