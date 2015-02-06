Российские производители макарон подняли цены на 20 процентов

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Крупнейшие российские производители макарон подняли цены на 10-20 процентов из-за подорожания пшеницы, сообщает ТАСС со ссылкой на участников рынка.

По словам гендиректора компании "Экстра М" Андрея Дрибного, с ноября 2014 года по январь 2015 года рост цен на муку и упаковку составил от 50 до 70 процентов. В связи с этим компания была вынуждена поднять цены на свою продукцию на 15-20 процентов.

Агропромышленный холдинг "Макфа" с 1 февраля 2015 года также повысил цены на макароны на 15 процентов из-за подорожания зерна.

Рост цен на макароны сдерживается позицией торговых сетей и риском потерять рынок из-за высоких цен, пояснил глава компании "Алтан" Валерий Покорняк. Его компания подняла цены на 10 процентов в январе 2015 года, и планирует еще одно повышение в течение ближайших месяцев.

Покорняк отмечает, что более 60 процентов себестоимости макарон составляет именно мука. А пшеница твердых сортов с лета 2014 года подорожала вдвое - с 9 до 16-20 тысяч рублей за тонну.

"Нужно понимать, что заявленные цены закупки являются минимальным порогом для сельхозпроизводителя, ниже которого цена не опустится, значит, и нам рассчитывать на снижение себестоимости не приходится", - в свою очередь подчеркнул Дрибный.

Производители макарон в ноябре 2014 года заявляли о намерении поднять цены на макаронные изделия из-за роста цен на пшеницу. Позже правительство России приняло решение ввести с 1 февраля 2015 года экспортные пошлины на пшеницу в связи с увеличением внешних поставок этого товара и, как следствие, рисков дефицита и роста внутренних цен на зерно.

Компании "Макфа" и "Экстра-М" (входит в итальянский холдинг De Cecco) являются основными игроками рынка макаронных изделий в России наряду с компанией "СИ Групп".

Отметим, что урожай пшеницы в 2014 году - на 15 процентов выше, чем в 2013 году.

В августе прошлого года ФАС открыла горячую линию по вопросам роста цен. На сайте ведомства создана специальная форма. Жалобы принимаются в том числе в виде фотографий со смартфона. Чтобы сообщение было принято в работу, необходимо указать место и время, когда сделано фото, название торговой сети и сообщить, сколько продукт стоил до подорожания.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что сетевые магазины столицы завышают цены на некоторые продукты более чем на 30 процентов.

"Согласно анализу, который проводит департамент, за две предыдущие недели был выявлен рост цен на определенную группу продуктов более чем на 30 процентов. В основном, цена значительно подросла на сахар. Поэтому мы инициировали обращения в Минпромторг, в прокуратуру и в ФАС о проведении проверок на наличие фактов необоснованного завышения цен по данным видам продовольствия", - сказал Немерюк.

Как сообщало M24.ru, сотрудники прокуратуры обнаружили завышенные цены на продукты в семи торговых сетях города - "Азбуке вкуса", "Перекрестке", "Магнолии", "Дикси", "Магните", "Билле" и "Спаре". В частности, в магазине "Азбука вкуса" на улице Садовая-Черногрязская говядина, полученная от поставщика по цене 259,09 рубля за 1 килограмм, продавалась по цене 460 рублей за килограмм (77,5% наценки). Кроме того, творог, который поставлялся по цене 307 рублей за килограмм, реализовывался за 629 рублей (свыше 100% наценки).