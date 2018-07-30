Москва 24 покажет, как в столице пройдет Первая туристская неделя регионов России

2 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная выставке "Первая туристская неделя регионов России".
Сама выставка пройдет в Сокольниках 16-19 августа. Организаторы представят весь спектр отечественной туриндустрии: курорты, туристические комплексы, отели, музеи, санатории, транспорт, особо охраняемые природные территории, достопримечательности, предприятия турсервиса и смежных сфер российских регионов.
Подробнее о мероприятии, возрастающем интересе к путешествиям по России расскажут:
- генеральный директор ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Туристская ассоциация регионов России", сопредседатель оргкомитета Первой туристской недели регионов России Светлана Ануфриенко;
- депутат Госдумы, председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев;
- генеральный директор международной туристической выставки "Интурмаркет", сопредседатель оргкомитета Первой туристской недели регионов России Ольга Хоточкина;
- заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.
Прямую трансляцию можно увидеть 2 августа в 12:00 на этой странице.