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Москва 24

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Общество

30 июля, 11:58

Москва 24 покажет, как в столице пройдет Первая туристская неделя регионов России

пресс-конференция туризм путешествия

2 августа в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная выставке "Первая туристская неделя регионов России".

Сама выставка пройдет в Сокольниках 16-19 августа. Организаторы представят весь спектр отечественной туриндустрии: курорты, туристические комплексы, отели, музеи, санатории, транспорт, особо охраняемые природные территории, достопримечательности, предприятия турсервиса и смежных сфер российских регионов.

Подробнее о мероприятии, возрастающем интересе к путешествиям по России расскажут:

  • генеральный директор ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Туристская ассоциация регионов России", сопредседатель оргкомитета Первой туристской недели регионов России Светлана Ануфриенко;
  • депутат Госдумы, председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев;
  • генеральный директор международной туристической выставки "Интурмаркет", сопредседатель оргкомитета Первой туристской недели регионов России Ольга Хоточкина;
  • заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

Прямую трансляцию можно увидеть 2 августа в 12:00 на этой странице.

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