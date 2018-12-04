Москва 24 покажет, где россияне предпочитают проводить новогодние праздники

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6 декабря в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная тому, где россияне предпочитают проводить новогодние каникулы.
О внешнем и внутреннем туризме, а также новых направлениях для отдыха россиян в этом году расскажут:
- генеральный директор агрегатора Biletix Игорь Константинов;
- директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok Наталья Радченкова;
- советник руководителя Федерального агентства по туризму Андрей Монаков;
- PR директор Aviasales Янис Дзенис;
- коммерческий директор OZON.travel Рауф Расулов;
- директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург;
- руководитель пресс-службы Tutu.ru Наталья Анисимова.
Прямую трансляцию можно увидеть 6 декабря в 13:00 на этой странице.