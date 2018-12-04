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Москва 24

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Общество

4 декабря, 13:48

Москва 24 покажет, где россияне предпочитают проводить новогодние праздники

пресс-конференция общество

Фото: depositphotos/lucianmilasan

6 декабря в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная тому, где россияне предпочитают проводить новогодние каникулы.

О внешнем и внутреннем туризме, а также новых направлениях для отдыха россиян в этом году расскажут:

  • генеральный директор агрегатора Biletix Игорь Константинов;
  • директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok Наталья Радченкова;
  • советник руководителя Федерального агентства по туризму Андрей Монаков;
  • PR директор Aviasales Янис Дзенис;
  • коммерческий директор OZON.travel Рауф Расулов;
  • директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург;
  • руководитель пресс-службы Tutu.ru Наталья Анисимова.

Прямую трансляцию можно увидеть 6 декабря в 13:00 на этой странице.

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