Москва 24 покажет, где россияне предпочитают проводить новогодние праздники

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6 декабря в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная тому, где россияне предпочитают проводить новогодние каникулы.

О внешнем и внутреннем туризме, а также новых направлениях для отдыха россиян в этом году расскажут:



генеральный директор агрегатора Biletix Игорь Константинов;

директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok Наталья Радченкова;

советник руководителя Федерального агентства по туризму Андрей Монаков;

PR директор Aviasales Янис Дзенис;

коммерческий директор OZON.travel Рауф Расулов;

директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург;

руководитель пресс-службы Tutu.ru Наталья Анисимова.

Прямую трансляцию можно увидеть 6 декабря в 13:00 на этой странице.