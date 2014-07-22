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Законы

22 июля 2014, 19:15

Имеющим судимость за тяжкие преступления хотят запретить усыновление

правительство РФ законы усыновление. законопроекты

Фото: M24.ru

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который запрещает усыновлять детей тем, кто имел судимость за совершение тяжких преступлений. Соответствующий документ, разработанный Минобрнауки, размещен на сайте правительства России.

Кроме того, предлагается разграничить категории лиц, в отношении которых установлен полный запрет на усыновление, и лиц, которые в определенных случаях могут ими быть. Так, в первую категорию, помимо имеющих судимость за тяжкие преступления, включены граждане, имевшие или имеющие судимость, подвергшиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, а также против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности.

В некоторых случаях суд может разрешить усыновить ребенка тем, кто имел судимость или подвергался уголовному преследованию за преступления небольшой и средней тяжести. В частности, усыновителями могут стать граждане, которых суд признал не представляющими опасности для жизни, здоровья и нравственности ребенка, а опекунами те, кого признали таковыми органы опеки и попечительства.

"При рассмотрении дел об усыновлении суд обязан оценить, насколько усыновление ребёнка конкретным лицом соответствует цели максимальной защиты его прав и законных интересов, обеспечения его развития без риска быть подвергнутым какой-либо опасности", - отмечается в документе.

Усыновителем в России может стать совершеннолетний гражданин, кроме:

  • лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
  • супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
  • лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
  • лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;
  • бывших усыновителей, если их лишили прав по их вине;
  • лиц, которые по состоянию здоровья не могут быть усыновителями;
  • лиц, не имеющих постоянного места жительства;
  • лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим требованиям и нормам;

Кроме того, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка лица, не состоящие в браке. Также разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым ребенком должна быть не менее 16 лет. Запрещено усыновлять российских детей-сирот и американцам.

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