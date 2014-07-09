Столичное правительство поддержит форум "Россия. Время московское"

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На организацию инвестиционного форума "Россия. Время московское", который предстоящей осенью пройдет в столице, городское правительство намерено выделить порядка 33 миллионов рублей. Конкурс на проведение работ опубликован на портале госзакупок 9 июля.

Работы необходимо выполнить с 11 августа по 11 октября 2014 года. Заявки на участие принимаются до 31 июля.

Победителю аукциона необходимо предоставить номера в 5-звездочных отелях для спикеров мероприятия, а также авиабилеты буклеты, программы, каталоги форума, информацию об участниках, докладчиках.

Будущий подрядчик будет обязан заниматься координацией работы залов форума, нанимать персонал для работы в залах заседаний, в зонах делового общения и питания. Кроме того, предоставить оборудование, специальных переводчиков и составить список участников мероприятия, а также организовать работу call-центра, процесс регистрации гостей и спикеров.