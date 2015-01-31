Пожар в научной библиотеке ИНИОН потушен

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Пожар в научной библиотеке Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) полностью потушен, сообщила пресс-служба МЧС по Москве. Спасатели боролись с огнем в здании на Нахимовском проспекте больше суток.

В 23:24 пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте ликвидирован — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 31 января 2015



Хроника пожара

Библиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) загорелась вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07.

Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля. Пожар тушили более 150 человек и 50 единиц техники. Разбор завалов может занять три дня.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Версии

Основной причиной возгорания пока называют короткое замыкание. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. Установить причину специалисты смогут только после того, как попадут в здание. По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Что хранилось в библиотеке

В библиотеке собрано около 14 миллионов книг, брошюр журналов, авторефератов диссертаций, микрофильмов. В фонде библиотеки есть редкие издания XVI – начала XX веков, документы на древних, современных восточных, европейских и русском языках.

Здесь хранятся самые полные, а порой и единственные в России собрания документов Лиги наций, ООН и ЮНЕСКО, парламентские отчеты США (с 1789 года), Англии (с 1803 года), Италии (с 1897 года) и одна из крупнейших в России коллекций книг на славянских языках.

По словам президента Российской Академии наук Владимира Фортова, от пожара уже могло пострадать 15 процентов фонда.

Мнения

Президент РАН Владимир Фортов: "Для науки это большая потеря, это крупнейшее в мире хранилище подобного рода, похожее, наверное, на библиотеку Конгресса. Здесь собраны материалы, которых в других местах найти невозможно и все гуманитарные институты пользовались этой библиотекой. Внешне то, что случилось, сейчас напоминает Чернобыль".

Около 15% фондов библиотеки пострадало при пожаре

Директор ИНИОН РАН Юрий Пивоваров: "Коллекция книг в этом институте – это, прежде всего, зарубежные книги. Они оцифрованы на западе. Так что мы все равно будем иметь доступ к этим текстам. Насчет переезда посмотрим, может быть и не будем переезжать, может удастся восстановить часть здания".

Ректор Высшей Школы Экономики Ярослав Кузьминов: "Трудно сейчас обсуждать то, какими будут потери, потому что мы не имеем данных о том, сколько книг погибло, какая часть из этих книг оцифрована, и какая часть из этих книг уникальна".

Сотрудница библиотеки Людмила Соловьева: "Работать здесь мы начинали здесь еще молодыми людьми, но не в этом здании, в другом. Сюда переехали в 1974 году. Сорок лет в этом здании работали. Теперь мы не знаем, что дальше с нами будет, но дело не в нас, а дело в том, что здесь бесценнейшие, редчайшие книги и информационные материалы. Вся научная общественная элита страшно переживает это горе. Здесь тысячи людей готовили свои диссертации, писали монографии".

Экологическая обстановка

Специалисты постоянно берут пробы воздуха в районе ЧП. Превышения концентрации вредных для здоровья веществ в воздухе не зафиксировано. Жителям близлежащих домов врачи рекомендуют закрыть все окна, включить приборы, очищающие воздух. При выходе на улицу необходимо надевать марлевую повязку.