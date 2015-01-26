Детский сад на юго-западе города эвакуирован из-за задымления

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Детский сад на юго-западе столицы эвакуировали из-за задымления. Возгорание произошло в подвале соседнего дома, дым по подземным коммуникациям затянуло в расположенное рядом дошкольное учреждение, сообщает в Twitter пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Возгорание возникло около 15.20 в подвале дома 22 по улице Пилюгина. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали 34 детей и пять взрослых из детского сада.

Пожар площадью около 6 квадратных метров был потушен в течение 15 минут, в результате инцидента никто не пострадал.

Причины возникновения возгорания выясняются. На месте происшествия работают специалисты МЧС.

Отметим, что минувшей ночью около 200 человек были эвакуированы из гостиницы в центре Москвы из-за пожара. В одной из комнат на третьем этаже загорелась мебель на общей площади около 20 квадратных метров.