СМИ назвали причину крупного пожара в Grenfell Tower в Лондоне

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Необычный дизайн здания Grenfell Tower в Лондоне, пожар в котором унес жизни почти 80 человек, способствовал быстрому распространению огня, сообщает The Telegraph.

Уточняется, что облицовка в форме треугольника, прикрепленная к бетонным колоннам, могла создать вакуум. Это послужило своего рода дымовой трубой, по которой пламя быстро поднималось и в считанные минуты охватило все 24 этажа здания.

Ранее полиция Лондона подтвердила версию о том, что причиной пожара в Grenfell Tower стал неисправный холодильник. Кроме того, эксперты установили, что облицовочный материал высотки не соответствовал требованиям противопожарной безопасности.

Полиция проверяет компании, которые занимались строительством и ремонтом здания. После расследования одного из подрядчиков могут обвинить в непредумышленном убийстве десятков человек.