МЧС и метро открыли горячие линии для родственников пострадавших

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МЧС России открыло горячую линию для родственников пострадавших в аварии в метро, сообщило ведомство в своем официальном микроблоге.

"В связи с происшествием в московском метрополитене открыта горячая линия: 8-800-775-17-17 (звонок бесплатный)", - говорится в сообщении.

Данные о пострадавших и ситуации на Арбатско-Покровской линии метро можно также узнать на горячей линии подземки - 8 (499) 787-25-86.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов. Один из вагонов сильно деформирован. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

По предварительным данным, в результате аварии на Арбатско-Покровской линии метрополитена погибло пятеро человек. 106 человек госпитализированы, состояние 50 оценивается как тяжело

К месту аварии прибыл Сергей Собянин, который поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также установить причину аварии в течение двух часов. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

После аварии в метро столичные власти приняли ряд мер, которые обычно принимаются в экстренных ситуациях. Пассажиров развозят компенсационные автобусы. Машины курсируют по маршруту линии метро с интервалами, соответствующими движению поездов. Пострадавшим и родственникам погибших выплатят компенсации. Максимальный размер выплаты составляет 2 миллиона рублей.

Ряд столичных официальных такси развозит пассажиров бесплатно. В настоящее время между пятью станциями Арбатско-Покровской линии курсируют такси компаний "Новое желтое такси", "Формула такси" и "Такси 956".