Данные о пострадавших при ЧП в метро можно узнать на "горячей линии"

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Данные о пострадавших и ситуации на Арбатско-Покровской линии метро можно узнать на "горячей линии" подземки - 8 (499) 787-25-86.

Как уточняет пресс-служба столичного управления МЧС, на месте работают 25 пожарно-спасательных подразделений общей численностью 96 человек.

Напомним, в 9.25 на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда, в результате три вагона сошли с рельсов. Всего пострадали 400 человек, за медпомощью обратились около 80 пассажиров, пятеро погибли.

Департамент транспорта обращается с просьбой к пассажирам выбирать альтернативные маршруты следования и воспользоваться пересадками на станции Филевской линии.

Кроме того, от станции "Киевская" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро запустили компенсационные автобусы "Мосгортранс" организовал перевозку пассажиров, которые не могут воспользоваться метро из-за сбоя. На линию вышли более 60 машин.