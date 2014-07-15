Пострадавшие при ЧП в метро могут получить до 2 млн рублей компенсации

Очевидцы аварии на "синей" ветке рассказали о ситуации на месте ЧП

Пострадавшие при ЧП в столичном метро могут рассчитывать на компенсации до 2 миллионов рублей, передает телеканал "Москва 24".

Размер компенсации зависит от характера полученных травм, при этом родственникам погибших положена фиксированная выплата - 2 миллиона рублей и 25 тысяч на погребение.

Напомним, в 9.25 на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда, в результате три вагона сошли с рельсов. Всего пострадали 400 человек, за медпомощью обратились около 80 пассажиров, трое погибли.

Департамент транспорта обращается с просьбой к пассажирам выбирать альтернативные маршруты следования и воспользоваться пересадками на станции Филевской линии.

Кроме того, от станции "Киевская" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро запустили компенсационные автобусы "Мосгортранс" организовал перевозку пассажиров, которые не могут воспользоваться метро из-за сбоя. На линию вышли более 60 машин.