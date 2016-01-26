На сбившую полицейского девушку завели уголовное дело

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении девушки, которая сбила полицейского, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

Инцидент произошел на улице Сходненская. Патрульный увидел подозрительных людей около Mercedes и попросил предъявить документы, но одна из них - автоледи - попыталась скрыться и наехала на стража порядка. Сотрудник полиции успел запрыгнуть на капот, разбить окно и заблокировать руль, после чего машина остановилась.

Во время проведения личного досмотра у задержанной нашли 0,5 грамма амфетамина и сверток с героином весом 4,4 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Стоит отметить, что нападения на полицейских происходят достаточно часто. Ранее в январе подобная ситуация произошла в районе Нижегородской улицы, когда автомобиль сбил сотрудника ДПС, оформляющего документы на месте ДТП. В результате полицейский выпал за ограждение эстакады и разбился насмерть.