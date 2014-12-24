В столице началась операция "Ель" против браконьеров

Фото: M24.ru/ Александр Авилов

В столице началась операция "Ель", направленная против браконьеров. Полицейские и экологи будут дежурить на въезде в город, чтобы предотвратить ввоз незаконно срубленных елок из Подмосковья, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента природопользования Антона Кульбачевского.

Акция будет проходить до 31 декабря. За нелегальную рубку деревьев предусмотрен штраф от 200 тысяч рублей.

По словам Кульбачевского, в прошлом году было выявлено всего два случая браконьерства. В этом году операцию "Ель" решили проводить в профилактических целях.

"Москва в цифрах": В Москве открываются елочные базары

Напомним, 20 декабря во всех округах столицы открылись елочные базары. Купить символ нового года можно будет вплоть до 31 декабря. Всего в городе работают 244 торговых точки с елками, из них на ярмарках выходного дня - 66, при стационарных предприятиях и рождественских ярмарках - 51 и в других местах - 117.

Требования к елочным базарам такие же как и раньше: территория торговли должна иметь ограждение, освещение, красочное оформление, вывеску с информацией о торговой организации. Покупателям должен быть обеспечен свободный доступ к выбираемому товару. Кроме того, при входе на площадку покупатель имеет право увидеть график ее работы, прайс-лист, книгу отзывов и предложений, кассовый аппарат, мерную линейку, упаковочный материал и средства пожаротушения.