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В квартире жилого дома в Западном Бирюлеве обнаружили тело ребенка и его мать без сознания, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Их обнаружила старшая дочь женщины в квартире на Харьковской улице. В настоящее время мать ребенка госпитализирована.

В пресс-службе столичного главка МВД M24.ru подтвердили факт обнаружения тела, отказавшись сообщить подробности.

"Тело было обнаружено около 20.00. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сказали в ведомстве.

Ранее другой собеседник информагентства в правоохранительных органах сообщал, что в Западном Бирюлеве совершено убийство 2-летней девочки и ее 42-летней бабушки.

Этот же источник сообщал, что на место происшествия вызваны дополнительные наряды полиции для поддержания общественного порядка, так как во дворе дома собралась толпа возмущенных местных жителей.