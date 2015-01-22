Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

22 января 2015, 20:09

Против угрожавшего взорвать отдел полиции возбудили дело

полиция криминал уголовные дела телефонные террористы

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

В отношении 35-летнего жителя Москвы, угрожавшего взорвать ОМВД "Войковский", возбудили уголовное дело. Его обвиняют по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Согласно материалам дела, 21 января в 13.35 на КПП при входе в здание ОМВД "Войковский" к полицейскому обратился гражданин по фамилии Тонян. Он сообщил, что собирается взорвать здание.

После этого полицейские провели эвакуацию и обследовали здание ОМВД и прилегающую территорию с помощью служебных собак. Взрывное устройство обнаружено не было.

Отметим, что максимальное наказание, которое грозит за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, - три года лишения свободы. Это преступление также может караться штрафом в размере дохода осужденного за 18 месяцев, а также принудительными работами на срок до трех лет.

Ссылки по теме

Подобные происшествия в России - не редкость. Так в декабре прошлого года взорвать местное отделение полиции угрожал житель Самары. В мае жительница Казани грозилась взорвать полицейский участок, если не отпустят ее сына, задержанного за пьяную езду. Женщина также была задержана. В августе 2013 года неизвестный телефонный террорист сообщил о бомбе, заложенный в ОВД Ессентуков.

В 2011 году взорвать дом и отдел полиции угрожал житель Петербурга. Звонивший был задержан в своей квартире.

В сентябре 2014 года неизвестный по телефону угрожал взорвать гостиницу "Националь" в Москве.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать