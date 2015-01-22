Против угрожавшего взорвать отдел полиции возбудили дело

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В отношении 35-летнего жителя Москвы, угрожавшего взорвать ОМВД "Войковский", возбудили уголовное дело. Его обвиняют по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Согласно материалам дела, 21 января в 13.35 на КПП при входе в здание ОМВД "Войковский" к полицейскому обратился гражданин по фамилии Тонян. Он сообщил, что собирается взорвать здание.

После этого полицейские провели эвакуацию и обследовали здание ОМВД и прилегающую территорию с помощью служебных собак. Взрывное устройство обнаружено не было.

Отметим, что максимальное наказание, которое грозит за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, - три года лишения свободы. Это преступление также может караться штрафом в размере дохода осужденного за 18 месяцев, а также принудительными работами на срок до трех лет.

Подобные происшествия в России - не редкость. Так в декабре прошлого года взорвать местное отделение полиции угрожал житель Самары. В мае жительница Казани грозилась взорвать полицейский участок, если не отпустят ее сына, задержанного за пьяную езду. Женщина также была задержана. В августе 2013 года неизвестный телефонный террорист сообщил о бомбе, заложенный в ОВД Ессентуков.

В 2011 году взорвать дом и отдел полиции угрожал житель Петербурга. Звонивший был задержан в своей квартире.

В сентябре 2014 года неизвестный по телефону угрожал взорвать гостиницу "Националь" в Москве.