В Подмосковье задержаны подозреваемые в серии краж церковной утвари

Двух жителей Подмосковья подозревают в краже церковной утвари

Сотрудниками полиции задержаны двое мужчин, подозреваемые в серии краж церковной утвари, сообщает пресс-служба подмосковного управления МВД.

Злоумышленниками оказались ранее судимые жители Московской области в возрасте 38 и 52 лет. В ходе обыска по местам проживания задержанных были обнаружены и изъяты иконы, алтарные кресты, ювелирные изделия, мобильные телефоны и сим-карты.

Также полицейскими была установлена антикварная лавка, куда задержанные сбывали церковную утварь. В настоящее время доказана причастность фигурантов к совершению семи преступлений на территории Московской области.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Кража".