На пиццерию на севере города совершили разбойное нападение

Фото: ТАСС/ Татьяна Силина

В здании пиццерии на севере Москвы пятеро неизвестных в масках совершили разбойное нападение, сообщает Агентство "Москва".

Они ворвались в пиццерию на проезде Черепановых, дом 10 в 5.30 утра и связали персонал, угрожая им огнестрельным и холодным оружием. Затем люди в масках забрали документацию и скрылись.

Подробности по данному факту выясняются.

Напомним, в ноябре в Московской области задержали преступную группировку, участники которой подозреваются в серии разбойных нападений.

По версии следствия, злоумышленники действовали в течение нескольких лет на территории нескольких российских регионов. Банда совершила не менее четырех разбойных нападений на офисы коммерческих организаций.