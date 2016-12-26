Какой будет погода в новогоднюю ночь

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Погода в новогоднюю ночь в столице будет теплой и сырой, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем в субботу, 31 декабря, будет от 0 до минус 5 градусов. Небо плотно затянут облака, местами пройдут небольшие осадки. Западный ветер в течение дня сменится на юго-западный, он будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

В новогоднюю ночь также возможны осадки. Столбик термометра покажет от минус 3 градусов до 2 градусов выше нуля. Такая температура сохранится в столице и в первый день 2017 года.

Как менялась погода в новогоднюю ночь