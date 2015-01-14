В столице побит температурный рекорд десятилетия

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В среду, 14 января, в Москве был побит температурный рекорд десятилетней давности. По данным метеостанции ВДНХ, в 13.00 температура воздуха составила +3,4 градуса. Это на два градуса выше, чем было 14 января 2005 года.

Как сообщили M24.ru эксперты метеостанции ВДНХ, нынешняя температура воздуха превышает январскую климатическую норму.

"По данным на 14.00 температурные показатели составили 3,2 градуса, то есть немного похолодало. Но, возможно, к вечеру температура повысится. По нашим наблюдениям, это происходит к трем-четырем часам дня", - добавили на метеостанции ВДНХ.

Специалист Центра "Фобос" Евгений Тишковец также не исключил возможность повышения температуры воздуха 14 января.

"Днем воздух прогреется до 2-4 градусов, не исключена вероятность дальнейшего потепления", - прокомментировал Тишковец.

Ранее сообщалось о ледяном дожде, который может обрушиться на столицу в среду. Коммунальные службы города готовятся работать в усиленном режиме.

Что касается крещенских морозов, то в этом году их не ожидается. В период с 16 по 19 января будут небольшие заморозки. Ночью - от -2 до -7 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от -2 градусов до нескольких градусов выше нуля, передает "Москва 24" со ссылкой на Гидрометцентр.

Морозы могут вернуться в третьей декаде января.