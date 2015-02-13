В День всех влюбленных в Москву придут заморозки

В ночь на 14 февраля в Москву придут заморозки

На смену аномальному теплу в столицу движутся холода. В ночь на 14 февраля в город придут заморозки, а столбики термометров опустятся до -5 градусов, сообщает телеканал "Москва 24".

"В субботу Москва останется на периферии циклона, поэтому будет преобладать преимущественно облачная погода, возможен небольшой снег. В дневные часы температура будет колебаться от 0 до -2 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью до 5 метров в секунду. Давление при этом опустится до 753 мм ртутного столба", - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

При этом в воскресенье, 15 февраля, термометры покажут от -1 до -3 градусов мороза. С началом новой рабочей недели станет еще холодней.

16 февраля в городе местами пройдет небольшой снег, температура составит от -7 до -12 градусов ночью и -2 до -7 градусов днем.

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Во вторник, 17 февраля, осадков не ожидается, ночная температура понизится до -16, а дневная погода останется прежней.

Напомним, в начале января в столице наблюдалось аномальное потепление. В городе даже зацвела верба. Это растение считается довольно устойчивым к холодам, ранней весной именно верба расцветает раньше всех, но для января это событие необычное.