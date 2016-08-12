На столицу идет гроза и ураганный ветер

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Гроза, ливень и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в столице с полудня 12 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Из-за сильного дождя возможны подтопления и заторы на дорогах, а сильный ветер может повредить линии электропередачи и широкоформатные рекламные конструкции.

Как вести себя в непогоду

Непогода продлится в городе примерно до 6:00 13 августа. В МЧС рекомендуют закрыть окна в помещениях и по возможности парковать автомобиль в гараже, причем водителям лучше вообще отказаться от поездок по городу. Пешеходам же лучше обходить рекламные щиты и шаткие строения.