Сильные снегопады вновь прогнозируют в Москве

Новые снегопады обрушатся на Москву

В Москве вновь ожидаются сильные снегопады, сообщает телеканал "Москва 24".

По прогнозам синоптиков, 11 января регион окажется под влиянием очередного атлантического вихря, который вызовет осадки. Скорость юго-западного ветра составит пять метров в секунду, днем в столице будет около нуля.

Пока город отдыхает от натиска снега, но уже в ближайшие часы возможны новые метели.

Напомним, накануне в столице выпала четверть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла 27 сантиметров.

Снегоуборочная техника в столице работает в особом режиме. Самосвалы отвозят снег в специальные снегоплавильные пункты. Для ручной уборки снега задействовано гораздо большее количество дворников, чем это принято обычно.