Снегопад в столице продлится до полуночи

В Москве за сутки может выпасть до 8 сантиметров снега

Сильный снегопад в Москве продлится до ночи вторника, сообщил телеканалу "Москва 24" начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, снег в столичном регионе будет идти практически до полуночи.

"В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности по метеоусловиям. Это значит, что пройдет целый комплекс неблагоприятных погодных явлений, таких как снегопад от умеренного до сильного плюс гололедица на дорогах. Наиболее интенсивные осадки в Москве и на востоке и юго-востоке области ожидаются с 14 до 18 часов, но сам снегопад будет продолжаться практически до 22.00-00.00", - сказал Варакин.

В то же время Шереметьево рекомендует москвичам добираться до аэропорта на аэроэкспрессах. Это связано со сложной дорожной ситуацией, которая сложилась из-за снегопада, передает пресс-служба аэропорта.

Аэроэкспрессы регулярно курсируют от Белорусского вокзала, а продолжительность поездки составляет 35-40 минут. Это помогает оптимально рассчитывать время.

Куда жаловаться на неубранный снег

Ранее M24.ru сообщало, что около 14 тысяч единиц спецтехники выйдет 3 февраля на улицы Москвы в связи с прогнозируемым снегопадом. По прогнозам, в столице выпадет 6-8 см осадков. Осадки продолжатся, как минимум, до 22.00, при температуре ноль - минус два градуса.

Поскольку погодные условия в Москве будут способствовать образованию наледи, под особый контроль будет взята очистка кровель зданий. Также коммунальные службы в усиленном режиме будут очищать от снега пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, подходы к станциям метро и объектам социальной сферы.

Предполагается, что в четверг похолодание продолжится до минус пяти градусов. Снегопады прекратятся только в пятницу с приходом антициклона.