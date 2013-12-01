Литература: Александр Солженицын

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Александр Солженицын (11 декабря 1918 — 3 августа 2008) - писатель, публицист, общественный и политический деятель, автор таких произведений как "Один день из жизни Ивана Денисовича", "Матренин двор", "Архипелаг ГУЛАГ".

Творческая деятельность Солженицына начиналась в СССР. Позднее писатель жил и работал в Швейцарии и США, но в конечном итоге вновь вернулся на родину – в Россию.

Отношения с советской властью у него выстраивались сложно. В школе Солженицын подвергался насмешкам товарищей за ношение нательного крестика и хождение в церковь. В 1936 году будущий писатель все же вступил в комсомол. Литературную деятельность начал в старших классах: писал эссе и стихотворения. Однако после школы поступил на физико-математический факультет. Затем была попытка зачисления в театральную школы, а в 1939-м Солженицына приняли на заочное отделение литературного факультета Института философии. В 41-м призван на фронт. Писать Солженицын не перестает даже в зоне боевых действий.

В 1945 году Александра Солженицына, который критически отзывался о советской власти и деятельности Сталина в частности, арестовывают. Приговор – 8 лет исправительно-трудовых лагерей и вечная ссылка после окончания срока заключения. Решением Верховного Суда СССР Александр Солженицын освобожден без реабилитации в 1956 году.