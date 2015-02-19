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19 февраля, 12:50

В Доме-музее Цветаевой покажут перформанс, посвященный сыну поэтессы

перформанс дома-музеи Цветаева

Фото предоставлено пресс-службой музея

22 февраля в Доме-музее Марины Цветаевой покажут перформанс "Дом – всем домам наоборот", посвященный сыну поэтессы и литератора Сергея Эфрона Георгию Эфрону.

Георгий Эфрон, или Мур, как его называли в семье, родился в Чехии, вырос во Франции и только потом оказался в СССР. Его жизнь была очень недолгой – он умер в возрасте 19 лет.

В феврале 2015 исполняется 90 лет со дня рождения Георгия Эфрона. "Дом – всем домам наоборот" расскажет о жизни Георгия. Каждая комната дома-музея представит отдельный период его биографии.

"Дом – всем домам наоборот" станет четвертым по счету перформансом, реализованным в музее в рамках проекта "Новоселье, или Домовый дневник Марины Эфрон". Эта программа посвящена столетнему юбилею переезда Марины Цветаевой в дом в Борисоглебском переулке. Проект рассчитан на год – с сентября 2014 по сентябрь 2015. В его рамках намечено проведение девяти перформансов разных жанров.

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Начало – в 19.30. Вход свободный.

Напомним, в декабре в Доме-музее Цветаевой показали перформанс "Параллельные и пересекающиеся". Спектакль был посвящен знакомству человека с новым домом, который является отражением живущего – его мыслей, желаний и страхов. Режиссер Александр Чусов опирался на дневники поэтессы Марины Цветаевой, которая вселилась в дом в Борисоглебском переулке с мужем и дочерью в 1914 году.

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