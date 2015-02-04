Минтруд не исключает заморозку накопительной части пенсий на 2016 год

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Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что ведомство не исключает заморозку накопительной части пенсий в 2016 году в случае сложной экономической ситуации, передает ТАСС.

"Не исключаю (такого варианта. - прим. M24.ru) в случае тяжелой бюджетной ситуации, потому что это дополнительно 350 миллиардов рублей, которые в этом году не требуется куда-то отдать", - сказал министр.

"Предлагать будем или не будем, исходя из того, какая будет финансовая ситуация", - пояснил он.

Ранее Минэкономразвития опровергло сообщения о том, что предложило заморозить накопительную часть пенсионных накоплений до 2018 года.

Напомним, в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2015 год запрет на передачу пенсионных накоплений граждан в негосударственные фонды (НПФ). То есть те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что продление моратория на накопления позволит сэкономить 309 миллиардов рублей на межбюджетных трансфертах.