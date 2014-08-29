Врачи пытались реанимировать пассажира сразу же после посадки - аэропорт

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Пассажира, которому стало плохо на борту рейса Франкфурт-Самара, в Домодедове ждала бригада врачей со специальным оборудованием, сообщает пресс-служба аэропорта.

После экстренной посадки в самолет поднялись сотрудники медицинской службы аэропорта и приступили к проведению реанимационных мероприятий. Одновременно с этим была вызвана бригада скорой помощи. Однако восстановить работу сердца не удалось. В 02.35 была констатирована смерть пассажира.

В пресс-службе отмечают, что у пассажира были противопоказания к перелету по состоянию здоровья после проведенной операции.



По имеющимся данным, скончался 64-летний россиянин, который возвращался из Германии, где ему провели операцию. Причины смерти мужчины пока неизвестны.

Это не первый такой инцидент в столичных аэропортах за последнее время. 18 августа 24-летний россиянин Артем Чечиков летел с женой из свадебного путешествия рейсом "Барселона - Челябинск". В воздухе у него произошел инфаркт. Лайнер экстренно посадили в Москве, где мужчина скончался. Как сообщила вдова Чечикова, в аэропорту не было дежурного реанимобиля.

По факту гибели мужчины возбуждено дело по статье "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей". Главврач аэропорта Шереметьево был отстранен от работы на время служебного расследования.

В ходе расследования выяснилось, что "скорая помощь" ехала к Чечикову около 40 минут, хотя уже на момент вызова он находился в состоянии клинической смерти.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверит оказание медицинских услуг в аэропортах и на вокзалах. Особое внимание прокуроры обратят на наличие у врачей образования. Кроме того, они выяснят, оснащены ли пункты медицинской помощи достаточным количеством лекарственных препаратов, инвентарем, санитарным транспортом и т.д.

По результатам проверок будут приняты меры.

Первый замглавы департамента здравоохранения Алексей Хрипун считает, что виной опоздания "скорой" в Шереметьево стала дорожная ситуация.

"В 5.31 поступил вызов на московскую станцию скорой медицинской помощи. В это время есть особенности движения: фуры, покидая МКАД, сворачивают на Ленинградское шоссе и проехать там достаточно трудно", - приводит его слова телеканал "Москва 24".