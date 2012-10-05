Как получить загранпаспорт старого или нового образца

Загранпаспорта бывают двух видов – старого и нового образца. В России паспорта нового образца – биометрические паспорта – появились в 2009 году. Их основное отличие от "классического варианта" в встроенном чипе, который содержит двухмерную фотографию его владельца и персональные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта, дату его выдачи и окончания срока действия. Они выдаются сроком на десять лет.

Биометрический паспорт удобен тем, что на пунктах пограничного контроля многих стран установлено оборудование, считывающее данные с микрочипа. Эта процедура сокращает время ввода данных о человеке, пересекающем границу. Также для путешественников с паспортами нового образца во многих странах созданы специальные коридоры, где очередь движется гораздо быстрее.

Проще всего оформить паспорт через сайт госуслуг. Для получения биометрического паспорта необходимо подготовить документы, необходимые для заполнения формы заявления, а также файл с фотографией для паспорта.

Обязательные документы:

- Квитанция об уплате государственной пошлины.

Паспорт нового образца обойдется в 2500 рублей.

- Паспорт гражданина РФ.

Он предоставляется только для просмотра или снятия копии в начале оказания услуги.

- Заявление о выдаче паспорта нового поколения.

Заявление предоставляется в двух экземплярах на бланке установленной формы.

В нем необходимо указать фамилию, имя, отчество (в том числе ранее имевшихся, дату и место их изменения), пол, дату и место рождения, место жительства, место работы (службы или учебы) в течение последних десяти лет с указанием полного наименования и юридического адреса организации.

Также необходимо сообщить об отсутствии обстоятельств, которые могли бы временно ограничить право на выезд из России.

Трудовая, служебная и учебная деятельность заверяется руководителями организаций или в отделе кадров. При наличии в них перерывов необходимо указать место жительства в этот период.

Заявление можно написать на компьютере, либо печатными буквами от руки чернилами черного или синего цвета. Исправление ошибок путем зачеркивания или с помощью корректирующих средств не допускается.

- Две фотографии.

Личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении должны быть размером 35х45 мм в анфас и без головного убора.

Необязательные документы:

- Ранее выданный загранпаспорт.

Он предоставляется исключительно для просмотра или снятия копии в начале оказания услуги.

Если старый паспорт не был утерян или не был признан недействительным, то оформление нового паспорта не допускается. Если срок действия старого паспорта не истек, то его необходимо сдать.

Паспорт с истекшим сроком действия не изымается.

- Военный билет либо соответствующая справка военного комиссариата.

Они предоставляются мужчинами призывного (от 18 до 27 лет) возраста. Если на момент подачи заявления молодой человек еще не служил, то по желанию он может представить справку из военного комиссариата о том, что на день подачи заявления еще не был призван.

- Трудовая книжка.

- Ходатайство организации, направляющей гражданина за пределы России.

- Разрешение командования.

Представляется военнослужащими.

- Выписка из трудовой книжки.

- Ходатайство организации, направляющей гражданина за пределы территории Российской Федерации.

Оно предоставляется в том случае, если деятельность человека связана с регулярными (не реже одного раза в течение месяца) выездами за пределы России, но данный гражданин не имеет права на получение дипломатического или служебного паспорта.

Данные можно внести в соответствующий раздел на сайте госуслуг. Система обработает и отправит запрос в государственные структуры для прохождения этапов регистрации и принятия решения. Госслужащие сообщат, когда паспорт будет готов и в каком территориальном органе его можно получить. В случае отказа система даст отрицательный ответ, а госструктуры сообщат о причинах.

Также заявление на оформление паспорта можно подать в подразделение УФМС района, к которому вы прикреплены.

Для оформления паспорта старого образца необходимо предоставить следующие документы:

- Паспорт гражданина РФ.

- Свидетельство о рождении ребенка (в случае, если необходимо внести в паспорт сведения о несовершеннолетних детях).

- Документы, удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации для лиц, не достигших 14-летнего возраста.

- Старый загранпаспорт.

- Квитанцию об уплате государственной пошлины (1000 рублей).

- Четыре фотографии.

В черно-белом или цветном исполнении размером 35 х 45 мм в анфас без головного убора на матовой бумаге.

- Анкету-заявление о выдаче заграничного паспорта.

Она предоставляется в двух экземплярах на бланке установленной формы.

- Трудовую книжку, выписку из нее или справку с места работы.

- Военный билет либо соответствующую справку военного комиссариата по месту регистрации.

- Ходатайство организации, направляющей гражданина за пределы территории Российской Федерации.

Оно предоставляется в том случае, если деятельность человека связана с регулярными (не реже одного раза в течение месяца) выездами за пределы России, но данный гражданин не имеет права на получение дипломатического или служебного паспорта.

Загранпаспорт старого образца также можно оформить через сайт госуслуг или через районное подразделение УФМС.

Также на сайте Управления Федеральной миграционной службы можно узнать о готовности загранпаспорта в режиме онлайн. Напомним, весь необходимый перечень документов для оформления паспорта можно найти на официальном сайте УФМС.