Многоуровневый паркинг и сквер над Алабяно-Балтийским тоннелем организуют к июню

Над Алабяно-Балтийским тоннелем построят многоуровневый паркинг

На Алабяно-Балтийском тоннеле к маю построят многоуровневую подземную стоянку на 600 машино-мест. Над парковкой в июне благоустроят сквер, рассказал M24.ru глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Над Алабяно-Балтийским тоннелем на Балтийской улице появится многоуровневная стоянка примерно на 600 машино-мест, - пояснил Бочкарев. - Она будет построена под землей, прямо над тоннелем, а сверху будет разбит сквер. Паркинг будет двух- или трехэтажным. Строительные работы мы завершим в апреле-мае, а в мае-июне проведем благоустройство. Появится красивый сквер, деревья, скамейки".

Кто будет эксплуатировать стоянку и сколько она будет стоить, пока не ясно. В пресс-службе ГУП "Гормост", в ведении которого находятся парковки в подмостовых сооружениях, сообщили, что у них пока нет информации о новом паркинге. И.о. гендиректора ГУП "Дирекция строительства и эксплуатации объектов гаражного назначения города Москвы" (курирует "народные гаражи") Игорь Гуров сказал, что, возможно, эксплуатировать стоянку будет его дирекция, но пока "вопрос открыт". "Это вполне возможный вариант, но окончательного решения не принято", - пояснил Гуров.

Напомним, что сегодня под мостами и эстакадами в Москве размещено более 15 тысяч машино-мест. Оставить машину на срок до 6 часов стоит в среднем 50 рублей, за все время нахождения автомобиля на парковке - 6-12 часов – 100 рублей, 12-24 часа– 200 рублей. Можно купить месячный абонемент, который стоит до 4,5 тысяч рублей. Недавно стоянка на 1000 машиномест открылась под эстакадой на Можайском шоссе. В прошлом году в центре Москвы появились 10 закрытых плоскостных парковок со шлагбаумами: на ВДНХ, Театральной площади, Охотном ряду и так далее. Один час на них стоит 100 рублей. Всего в городе планируется организовать около сотни плоскостных стоянок, в том числе в спальных районах. На некоторые из них со временем можно будет купить месячные абонементы по цене от 3,5 до 8 тысяч рублей. Эти парковки эксплуатирует транспортный комплекс Москвы - ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Строительство Алабяно-Балтийского тоннеля началось в 2007 году в рамках проекта "Большая Ленинградка" - реконструкции Ленинградского шоссе и Ленинградского проспекта от Тверской улицы до аэропорта "Шереметьево". Сначала тоннель обещали открыть в 2009 году, но сроки переносились. В сентябре 2013 года

Строительство Алабяно-Балтийского тоннеля началось в 2007 году в рамках проекта "Большая Ленинградка" - реконструкции Ленинградского шоссе и Ленинградского проспекта от Тверской улицы до аэропорта "Шереметьево". Сначала тоннель обещали открыть в 2009 году, но сроки переносились. В сентябре 2013 года было запущено движение по трем полосам в одном направлении - от улицы Алабяна до Большой Академической. В 2014 году подрядчик строительства НПО "Космос" обанкротился. Мэрия расторгла контракт с компанией и объявила новый тендер. Достраивал тоннель "Мосинжпроект". Основные строительные работы были завершены в январе 2015 года. Движение планируется полностью запустить в феврале-марте. Алабяно-Балтийский тоннель станет частью Северо-Западной хорды, строительство которой завершат к 2016 году.



Зампред Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин считает, что на стоянке над Алабяно-Балтийским тоннелем должны быть комбинированные тарифы. "Для тех, кто приезжает на работу, должна быть почасовая оплата, для жителей близлежащих домов – месячные абонементы. Стоимость одного часа должна составлять максимум 60 рублей с возможностью оплачивать как наличными, так и банковскими картами. Месячный абонемент должен стоить максимум 5 тысяч рублей", - отметил Воротилкин.

Доцент кафедры мостов и транспортных тоннелей МАДИ Сергей Зеге говорит, что подземная стоянка над тоннелем при правильном расчете конструкций не будет представлять опасности с технической точки зрения. "При строительстве тоннеля был раскопан грунт, на это потрачены средства. Просто закапывать его обратно – не рационально, лучше использовать пространство для стоянки автотранспорта. Парковка, безусловно, будет пользоваться спросом, поскольку машину в этом районе поставить сложно. Там много торговых помещений, предприятий общепита, стоянку можно использовать и как перехватывающую, поскольку рядом находится станция метро "Сокол", - сказал Зеге.

Аналитик экспертного центра Probok.net Никита Полянский считает, что в Москве в принципе не хватает подземных многоуровневых стоянок. "Это самый удобный вариант для города. Машины более защищены: как известно, в гараже всегда лучше, чем на улице. Они не портят вид города, не занимают место, по которому могли ездить другие автомобили или гулять пешеходы", - отметил Полянский.

София Сарджвеладзе