ЦОДД начал эвакуировать машины по жалобам водителей автобусов

Как работает ситуационный центр ЦОДД

Центр организации дорожного движения столицы начал эвакуировать машины по жалобам водителей "Мосгортранса", передает корреспондент m24.ru.

Пилотный проект стартовал в Восточном округе на маршруте автобуса № 34. Специалисты ЦОДД начали принимать жалобы от водителей общественного транспорта две недели назад. Эвакуированные машины отгоняют на стоянки, находящиеся в ведении "Московского паркинга". Информацию о дальнейшей судьбе авто можно посмотреть на сайте АМПП.

В столице начали эвакуировать мешающие проезду автомобили

Первые результаты эксперимента по эвакуации автомобилей в ВАО положительные: дорожных заторов стало меньше, а скорость движения автобусов увеличилась. Так, если в ноябре автобус курсировал по маршруту со скоростью три километра в час, то сейчас его скорость – 11 километров в час. Это позволяет наземному общественному транспорту курсировать строго по расписанию.

По словам замглавы ЦОДД Александра Полякова, на 34-м маршруте по результатам пилотного проекта будут произведены изменения: на некоторых участках дороги поставят знаки "Остановка запрещена". На этом маршруте есть 14 автобусов. Водителям автобусов выдали телефоны диспетчерских центров. На разворотных площадках водители могут позвонить в Ситуационный центр и сообщить о неправильно припаркованных автомобилях.

"На следующей неделе будем отрабатывать 97-й маршрут. Пилотный проект планируем расширять на юге. Камеры работают по всему городу, отслеживающие неправильно припаркованные автомобили, работают по всему городу", - сообщил замглавы ЦОДД Александр Поляков.