Фиксация нарушений в "Помощнике Москвы" позволит сократить число ДТП – эксперт

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Зафиксировать нарушения правил стоянки машин на пешеходном переходе теперь можно через приложение "Помощник Москвы", сообщает радиостанция "Москва FM".

Согласно ПДД, парковка на пешеходном переходе и на расстоянии менее пяти метров до него запрещена.

Автоюрист, редактор журнала "За рулем" Сергей Смирнов рассказал, что фиксация нарушений в зоне пешеходных переходов позволит сократить количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов, поскольку автомобили, которые нарушают правила стоянки и остановки, закрывают обзор как автомобилистам, так и пешеходам.

Сообщая о нарушении в приложении, рассказывает Смирнов, заявитель не получает и не должен получать никакой информации. После оповещения о правонарушении проводится расследование, в ходе которого проверяются факты. Если нарушение установят, то автовладельцу будет выписан штраф. Заявитель по этому делу не проходит.

Жалобы на парковку на зебрах жители смогут подать онлайн

Скорее всего, будут приниматься данные, согласно которым можно установить, что автомобиль находится на пешеходном переходе. Эксперт подчеркнул, что нехватка парковочных мест не является оправданием нарушения, так как подобная неосторожность опасна. Таким образом, количество нарушений может уменьшиться.