На северо-востоке столицы появятся три новых ТПУ

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В Москве планируют построить четыре новых транспортно-пересадочных узла. Три из них организуют на северо-востоке столицы, еще один появится в Новой Москве, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В СВАО градостроительно-земельная комиссия утвердила границы ТПУ "Лосиноостровская", "Марьина Роща" и "Маленковская". Узел "Лосиноостровская" будет размещен на базе одноименной железнодорожной станции Ярославского направления. Сейчас здесь расположены торговые центры с австостоянками, офисно-складские помещения, а также "Лосиноостровский электродный завод". Существующий пассажиропоток через станцию железной дороги ежедневно составляет 37 тысяч человек, а наземным городским транспортом пользуются 33,5 тысяч граждан.

ТПУ "Лосиноостровская". Фото: invest.mos.ru

"Проектом предусмотрено строительство пересадочных терминалов, надземных пешеходных переходов, торгово-развлекательного и многофункционального комплексов с подземными паркингами", - отметил

председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. По его словам, строительство ТПУ позволит обеспечить равномерное распределение пассажиропотока между всеми видами транспорта.

ТПУ "Марьина Роща" планируется обустроить вдоль Шереметьевской улицы на основе существующей одноименной станции метро. Около ТПУ расположены ТЦ "Райкин-Плаза", ММЦ "Планета КВН", театр "Сатирикон", гаражно-строительный кооператив, детский сад. По данным Москомстройивеста, существующий пассажиропоток составляет 68 тысяч человек в сутки. "Строительство ТПУ в этом месте позволит повысить качество обслуживания проживающего в районе населения, обеспечить пассажирам пересадку с одного на другой вид общественного транспорта", - рассказал Тимофеев.

ТПУ "Марьина Роща". Фото: invest.mos.ru

ТПУ "Маленковская" появится на границе Северо-Восточного и Восточного округа. ТПУ появится на базе уже существующей железнодорожной станции "Маленковская" Ярославского направления МЖД. Железнодорожной станцией ежедневно пользуется 10 тысяч человек, наземным городским транспортом - 8,8 тысяч человек. "В настоящее время вблизи существующей платформы расположены гаражные кооперативы и отдельные металлические боксы, открытые автостоянки. Мы планируем изменить функциональное назначение данной территории за счет строительства современного терминала РЖД и многофункционального комплекса с торговым центром, фуд-кортом, офисами и перехватывающими паркингами", - пояснил Константин Тимофеев.

ТПУ "Маленковская". Фото: invest.mos.ru ТПУ "Маленковская". Фото: invest.mos.ru

Кроме того, ГЗК утвердила границы планируемого размещения ТПУ "Терешково" в ТиНАО. Построить ТПУ планируется на основе станции проектируемой линии столичного метрополитена, которая пройдет в Рассказовску. Около рассматриваемой территории расположен Домостроительный комбинат №3 ГК ПИК. Здесь также предполагается строительство крупных жилых микрорайонов.

"Основной целью подготовки проекта планировки является создание максимально удобной пересадки пассажиров наземного и индивидуального транспорта на различные виды скоростного внеуличного транспорта", - подчеркнул председатель Москомстройинвеста.

ТПУ "Терешково". Фото: invest.mos.ru



Отметим, что до конца 2020 года в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла. Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ будут строиться возле станций метро и железной дороги.