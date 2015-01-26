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26 января 2015, 23:25

Более 20 тысяч студентов посетили парки в Татьянин день

парки Татьянин день посещение парков

Фото: M24.ru

Более 20 тысяч студентов посетили столичные парки в Татьянин день. Таким образом, в этом году праздник студенчества прошел масштабнее, чем в прошлом, сообщает Агентство "Москва".

По итогам праздника на катки пришли 15 тысяч человек, а на развлекательные мероприятия - около 5 тысяч студентов. Бесплатный вход на катки был организован более чем в 30 парках. В прошлом году студенты могли бесплатно покататься только в пяти столичных парках.

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Примечательно, что в этом году празднование развернулось и в парках, располагающихся далеко от центра города. Таким образом, принять участие в торжествах могли и жители Новой Москвы.

Напомним, 25 января в России традиционно отмечается Татьянин день, он же "профессиональный" праздник всех студентов.

В 1755 году в этот день был основан Московский государственный университет. Указ о его учреждении подписала императрица Елизавета Петровна. Постепенно Татьянин день превратился в праздник всего студенчества. С 2005 года его официальное название - День российского студенчества.

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