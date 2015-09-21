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21 сентября 2015, 17:21

Город

В Москве хотят создать Аллею звезд спорта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В столице может появиться Аллея звезд спорта. Об этом m24.ru сообщил первый вице-президент Российской федерации спорта на пилоне и воркаута Павел Смоляков. Депутаты Мосгордумы предложение поддержали, добавил председатель комиссии по физкультуре, спорту и молодежной политики столичного парламента Кирилл Щитов.

Спорт высших достижений – очень индивидуальный, считает Смоляков. "Есть спортсмены, которые мотивируют других своими достижениями. При создании аллеи надо тщательно подойти к вопросу выбора спортсменов и видов спорта, – сказал он m24.ru. – Возможно, стоит обозначить виды спорта на самих плитках, а имена спортсменов, достигших определенных высот, показывать на стенде вблизи. Так будет происходить обновление информации, появится возможность добавления новых звезд".

Вице-президент федерации спорта подчеркнул, что аллею стоит расположить в массовых местах. Именно так она сможет выполнить свою главную цель – мотивировать людей к занятиям спортом. Например, по его мнению, аллею можно создать в одном из крупных столичных парков или выделить под нее участок одной из пешеходных зон.

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В Мосгордуме к инициативе отнеслись с интересом. Председатель комиссии по физкультуре, спорту и молодежной политики столичного парламента Кирилл Щитов заявил m24.ru, что идея будет одобрена.

"Ничего плохого в ней я не вижу – в Москве много выдающихся спортсменов. Если в Мосгордуму поступит инициатива от спортивной общественной организации – комиссия поддержит", – сказал Щитов.

Он также отметил, что создавать аллею имеет смысл на базе спортивных городских объектов, необходима тематическая привязка к месту.

Напомним, в Москве недавно появилась своя Аллея звезд советского и российского кинематографа. Ее открытие было приурочено к 100-летию со дня открытия Киностудии имени Горького. На Аллее в первую очередь увековечены имена тех, кто начинал работать на киностудии, и сделал ее известной. Именные звезды посмертно получили 16 режиссеров.

Ольга Афанасьева, Никита Щуренков

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