Названы создатели интерьера ледяной пещеры в "Зарядье"

Фото: facebook.com/moscomarch

Архитектурное бюро Тимура Башкаева АБТБ разработает концепцию интерьера "Медиа-центра", "Ледяной пещеры" и "Заповедного посольства" в парке "Зарядье". Об этом сообщается на странице Москомархитектуры в Facebook.

Именно мастерская Тимура Башкаева выиграла конкурс на разработку интерьерных решений павильон в парке "Зарядье". В состав жюри входило семь человек, включая главного архитектора столицы Сергея Кузнецова. Эксперты рассматривали проекты UNK project, T+T Architects, Архбюро "Прогресс" и Kleinewelt Architekten.

Предполагается, что в "Заповедном посольстве" появится научно-познавательный центр, в "Медиа-центре" откроют интерактивный музей, медиакомплекс "Полет над Россией", телестудию и кафетерий, а в "Ледяной пещере" построят ледяные скульптуры и круглый год будут поддерживать минусовую температуру.

Фото: facebook.com/moscomarch

Ландшафтный парк "Зарядье" строят на месте снесенной гостиницы "Россия". "Зарядье" станет первым крупным парком, открытым в Москве за последние 50 лет, его площадь составит более 10 гектаров. Он станет связующим звеном между исторической застройкой, пешеходными зонами Китай-города и пышными садами Московского Кремля.

В парке воссоздадут климат и высадят растительность из четырех ландшафтных зон. Здесь будут представлены, степь, тайга, лес и болота. Кроме того, "Зарядье" будет всесезонным – в павильонах, встроенных в активный рельеф, создадут искусственный климат. Также разрабатывается инновационная система освещения, которая сделает парк безопасным и удобным в темное время суток. Таким образом, это общественное пространство будет работать 365 дней в году.

Фото: facebook.com/moscomarch

Помимо этого, вблизи Китайгородского проезда построят филармонию с органом и сценой-трансформером. К ней примкнет открытый амфитеатр, где планируют поддерживать комфортную для слушателей температуру – около 21 градуса тепла.

Также в парке построят "парящий мост". Он будет представлять 70-метровую смотровую площадку в виде латинской буквы V, которая повиснет над водой. Попасть на нее можно будет непосредственно из парка. Мост с набережной соединит прозрачный лифт. Ограждения по периметру также будут прозрачными.

Парк "Зарядье" откроется для посетителей в августе 2017 года. Он сможет принять около 12 миллионов человек ежегодно.