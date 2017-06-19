Марс Газизуллин: "Через несколько лет парк "Зарядье" заживет своей жизнью"

В сентябре для москвичей и гостей города откроется новый парк – "Зарядье". Уголок живой природы с заливными лугами, прудами, зоной смешанного и хвойного леса, ледяной пещерой появится в самом центре Москвы. О том, чем посетители смогут заняться в парке, с каких точек посетители смогут сделать селфи с лучшими видами Москвы, – в интервью m24.ru рассказал генеральный директор "Мосинжпроект", управляющей компании по строительству парка "Зарядье" Марс Газизуллин.

Фото: пресс-служба "Мосинжпроект"

– Каким посетители увидят парк "Зарядье" после его открытия осенью этого года?

– Они увидят первую часть проекта – сам парк со всеми павильонами и подземным паркингом, а на следующий год откроем вторую часть – концертный зал, в который будет отдельный въезд и вход со стороны Китайгородского проезда. Сейчас все объекты, в том числе и концертный зал, находятся либо в активной, либо в завершающей стадии строительства, уже идут работы по отделке. Практически готов подземный паркинг.



"Парк соединит московские пешеходные маршруты, идущие от Воробьевых гор"

– Сколько будет входов и выходов в парк? Установят ли на входах рамки?

– В "Зарядье" не будет ни заборов, ни рамок. Москвичи и гости будут заходить в парк беспрепятственно и свободно по нему передвигаться. Парк соединит московские пешеходные маршруты, идущие от Воробьевых гор. Основная концепция парка – природный урбанизм, когда в самом центре города человек попадает в реальную живую природу. Для автотранспорта будет два въезда в подземный паркинг: один со стороны Москворецкой улицы и второй со стороны Китайгородского проезда.

– Если не будет ни заборов, ни рамок, то, как планируется обеспечить безопасность посетителей?

– Сейчас существует множество современных систем безопасности. Например, система видеонаблюдения, ее установят по всему парку.



– Известно, что концертный зал в "Зарядье" будет уникальным, таких в России еще не строили. На ваш взгляд, в чем его особенность?

– Кроме главной особенности будущего концертного зала – его идеального звучания, на мой взгляд, это еще и полностью трансформируемые зрительные залы. По принципу трансформера мы уже создали сцену и оркестровую яму в московском театре "Геликон-опера", но трансформируемого зала там нет. В филармонии "Зарядья" будет два зала, один большой на 1560 мест и малый зал на 400 мест для репетиций и небольших постановок. Сверху покроем здание "стеклянной корой". Под корой на крыше посадим деревья.

Фото: m24.ru/Никита Симонов

– Красивый храм, который стоит на пути от филармонии к "Парящему" мосту, это новая постройка?

– Нет, это древняя церковь зачатия святой Анны, построенная в XV веке. Одна из самых старых в Москве. Ее отреставрировали, по-новому освятили, но она сейчас закрыта. Службы пока не ведутся. О ней многие забыли, так как ее закрывала гостиница "Россия". Спрашиваешь у старшего поколения про церковь, и никто не помнит, зато все помнят, что здесь была "аллея звезд".

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– Да, "аллею звезд" все помнят. А что с ней планируют сделать, оставят в парке?

– Ее разобрали и увезли, но куда мне не известно.



"Парящий" мост будет брать начало в парке и сходиться в точке над Москвой-рекой"

– Какова готовность "Парящего" моста?

– На данный момент завершили возведение монолитной конструкции – основание моста и приступили к монтажу металлических консолей, на которые будет укладываться деревянный пешеходный настил. Общая длина моста составит 300 метров, два края моста длиной по 140 метров будут брать начало в парке и сходиться в точке над Москвой-рекой.

Фото: m24.ru/Никита Симонов

– Как обеспечите безопасность на смотровой площадке, наверняка посетители парка захотят сделать селфи?

– Оборудуем мост как раз для любителей селфи – сделаем стеклянное ограждение высотой 1,5 метра. Прочное многослойное стекло надежно защитит от падений, разбить и порезаться будет невозможно. Без посторонней помощи человек не сможет перелезть через ограждение.



"Перекусить можно будет, например, в хвойном лесу, который расположен прямо на крыше ресторана"

– После концертного зала, селфи на смотровой площадке – многие посетители захотят перекусить. Как будет организовано питание в парке?

– Для этого в парке мы построили кафе и ресторан, где можно будет пообедать, любуясь через витражное остекление на парк или Москву-реку или взять еду на вынос и перекусить, например, в хвойном лесу, который расположен прямо на крыше ресторана. Согласно концепции, все четыре павильона парка, так же как ресторан и кафе, надземно-подземные, то есть с частично открытыми фасадами, выходящими на поверхность, и частично со встроенными внутрь ландшафта парка.

Фото: m24.ru/Никита Симонов

– А куда можно будет пойти после кафе?

– После кафе посетители смогут прогуляться по природным зонам. Ближе к Москва-реке будет зона заливных лугов с двумя прудами. Немного выше зона смешанного леса с преобладанием лиственных пород деревьев: березы, клены, дубы, осины, черемухи, яблони. Лиственные деревья перемешаны с хвойными: соснами, елями. А выше смешанного леса, на холме, больше хвойных и меньше лиственных. Однако четкого разделения на природные зоны не будет, переход должен получиться естественным. А дальше можно дойти до "Ледяной пещеры" или "Медиацентра", где разместится аттракцион "Полет над Россией".



"За восемь минут посетители пролетят над Россией от Калининграда до Камчатки, ощутив легкий ветер, влажность, ароматы, звуки живой природы"

– Какие впечатления получат посетители от аттракциона?

– Самые яркие. За восемь минут они пролетят над Россией от Калининграда до Камчатки, оставаясь в кресле, а вокруг будут созданы эффекты окружающей атмосферы: легкий ветер, влажность, ароматы, звуки живой природы.

– Все здания в парке необычной обтекаемой формы, крыши зданий – часть ландшафта, на которых растет трава и деревья. Как удалось достичь такой формы фасадов и крыш?

– Благодаря использованию современных композитных материалов, таких например как стеклофибробетон. Этот материал наше спасение, так как способен приобретать нужную форму и при этом очень прочный. Основную конструкцию возводим из бетона, а затем здание облицовываем стеклофибробетоном.



– Какие залы будут в павильоне "Ледяная пещера"?

– В одном зале разместится непосредственно сама ледяная пещера, это помещение площадью 200 квадратных метра, где круглогодично будет поддерживаться температура минус два градуса. Внутри пещеры будет расположена авторская инсталляция – ледяной лабиринт, по которому люди смогут пройти. Во втором зале создадут флорариум, выставочную оранжерею. В этом же павильоне разместится, так называемое, "Заповедное посольство" –

образовательный зал, состоящий из холла для проведения лекций и учебных классов.

– В парке работали археологи и обнаружили много археологических памятников. Где расположится археологический музей?

– Археологи исследовали практически всю территорию парка. Самые ценные находки – это клад из серебряных монет весом 25 килограмм, а также английский медальон эпохи Тюдоров. В районе Зарядье находилось первое на Руси посольство – английское. Музей разместится в подземном переходе на набережную. Когда прокладывали галерею, обнаружили фрагмент древней Китайгородской стены из белого известняка. Стену законсервировали и оставили для обзора. Здесь же выставят другие находки. Осмотрев выставку, можно пройти на набережную.



"Причал мы построили, но корабли здесь останавливаться не будут"

– Как будет обустроена набережная? Предполагалось, что здесь будет причал и остановочный пункт судов.

– Идея такая действительно изначально была. Причал мы построили, но корабли здесь останавливаться не будут. Основным причалом для остановки судов станет Устьинский, находящийся в трехстах метрах от Зарядья. Однако, техническая возможность причаливания есть и на нашем причале, и в случае необходимости или особых мероприятий, ею можно будет воспользоваться.

На набережной будет пешеходная зона и зона небольших кафе, буквально на 25–30 квадратных метров. Строительство набережной и зоны кафе почти закончили: проложили инженерные коммуникации, выложили кирпичом перегородки, завершаем чистовую отделку.

Фото: пресс-служба "Мосинжпроект"



– Какие установят лавочки? Возможны лавочки с подогревом?

– Лавочек будет много по всему парку. Дизайн полностью утвержден. Скамеек с подогревом не будет, их поверхность из натурального дерева, она не требует подогрева.



"Лестницы выложим гранитной плиткой, и зимой они будут обогреваться, чтобы посетители не скользили"

– Со стороны Москворецкой улицы начали выкладывать гранитной плиткой дорожки. Чем плитка в "Зарядье" будет отличаться?

– Внушительной толщиной – десять сантиметров, ее за век точно не стопчут. Все гранитные мостовые служат веками. Кроме того, у плитки необычная форма – шестигранник, а сама схема мощения – так называемая "пиксельная". По цветовой гамме – три оттенка серого: от светлого до темного. Лестницы тоже выложим гранитной плиткой, и зимой они будут обогреваться, чтобы посетители не скользили.

– А Wi-Fi в парке будет?

– Конечно, какой сейчас в Москве парк без Wi-Fi?

– А какие деревья уже посадили?

– В прошлом году в конце ноября высадили зону "смешанного леса": березы, ели, сосны. Все деревья прекрасно прижились и перезимовали. Весной начали сажать дубы, осины, клены, березы, осины, черемухи, яблони. Все эти деревья – крупномеры, размером до восьми метров, они выращивались в питомниках по 15–20 лет. Всего посадим более 700 крупномерных деревьев и около восьми тысяч кустарников, а травы, цветов до 300 тысяч.

– Хвойные деревья прихотливые, а вы сажаете довольно большие экземпляры. Как будут чувствовать себя в центре города сосны, елки, есть гарантия, что приживутся?

– Под сосны, ели и другие растения парка почвоведы из Ботанического сада МГУ подбирали специальные грунтовые смеси, подходящие только для них. Уверен, что все они должны прижиться.

Фото: пресс-служба "Мосинжпроект"

– Как организована система полива?

– Под землей проходят трубы, которые подсоединены к насосной станции, вода в трубы подается под давлением и разбрызгивается по всей зеленой площади парка. Кроме того, в целях рационального использования ресурсов, предусмотрена система дренажа и циркуляции воды.

– Через десять лет здесь будет настоящий лес?

– Да, через несколько лет, мне кажется, задумка будет реализована в полном объеме, как это видели архитекторы. Парк заживет своей жизнью, создаст свою собственную атмосферу. В этом и заключается концепция природного урбанизма. Птицы, кстати, уже появились и запели.

Беседовала Светлана Казанцева