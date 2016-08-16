Участники фестиваля "Спасская башня" выступят в столичных парках

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Военные коллективы фестиваля "Спасская башня" дадут концерты в столичных парках, сообщает портал mos.ru.

Живые выступления пройдут в 11 парках.

"Таким образом, живые выступления военных оркестров смогут увидеть и услышать не только те люди, которые придут на трибуны Красной площади. И это очень здорово, что можно будет увидеть частичку этого великолепного действа в парках", – сказал глава департамента культуры Александр Кибовский.

Он отметил, что праздник позволяет увидеть многообразие культурных традиций разных стран и их армий.

Фестиваль военных оркестров "Спасская башня" проводится с 2009 года на Красной площади. Ежегодно в фестивале принимают участие тысячи музыкантов из разных стран мира. В этот раз в "Спасской башне" примут участие оркестры из Италии, Японии, Казахстана, Монголии, Словении и Сингапура.

В этом году фестиваль пройдет с 27 августа по 4 сентября.