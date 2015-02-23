От героев Плевны до Родины-матери: памятники защитникам Отечества в Москве

Какие памятники защитникам Отечества есть в Москве

Накануне 23 февраля M24.ru рассказывает о памятниках защитникам Отечества, установленным в Москве.

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Знаменитый памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому был установлен на Красной площади 20 февраля 1818 года. На открытии монумента присутствовал император Александр I.

Идея увековечить память предводителей народного ополчения времен Смуты появилась еще в самом начале XIX века. С предложением начать сбор средств на постройку памятника выступили в 1803 году члены Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Однако процесс создания монумента растянулся на 15 лет.

В 1808 году был объявлен конкурсе на лучший проект памятника, в котором победил скульптор Иван Мартос. Тогда же был издан императорский указ о подписке на сбор средств на памятник.

В середине 1812 года Мартос закончил малую модель памятника, а в начале 1813 года представил публике большую модель. При создании фигур Минина и Пожарского скульптору позировали его собственные сыновья.

Памятник был отлит в Санкт-Петербурге 5 августа 1816 года. Для плавки подготовили более 18 тонн меди. Гранит для пьедестала привезли из Финляндии.

В Москву памятник доставили по воде через Мариинский канал до Рыбинска, далее по Волге до Нижнего Новгорода, затем вверх по Оке до Коломны и по реке Москве. Путешествие продлилось с 21 мая до 2 сентября 1817 года.

Первоначально памятник собирались установить на площади у Тверских ворот, но в конце концов было решено, что лучшим местом станет Красная площадь.

Надпись на пьедестале гласит: "Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. Лета 1818".

Памятник Героям Плевны

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Часовня в память русских гренадеров, павших в бою под Плевной во время Русско-турецкой войны 1877-1878, была открыта в Ильинском сквере Москвы спустя десять лет после сражения.

Часовня была сооружена по инициативе Московского археологического общества, а также офицеров и солдат Гренадерского корпуса, расквартированного в Москве. Гренадеры собрали на постройку около 50 тысяч рублей.

После 1917 года большая часть внутреннего убранства часовни была утрачена. В конце 1950-х годов она была полностью покрыта консервирующим составом и приобрела вид черного чугунного памятника.

1 марта 1998 года в ознаменование 120-летнего юбилея освобождения Болгарии состоялось повторное открытие и освещение часовни

Стены часовни украшены четырьмя горельефами: русский крестьянин, благословляющий сына-гренадера перед походом; янычар с кинжалом, вырывающий ребенка из рук матери-болгарки; гренадер, берущий в плен турецкого солдата; раненный русский воин, срывающий цепи с женщины, олицетворяющей Болгарию. На гранях шатра надписи: "Гренадеры своим товарищам, павшим в славном бою под Плевной 28 ноября 1877 года", "В память войны с Турцией 1877-78 годов" и перечень основных сражений - "Плевна, Карс, Аладжа, Хаджи-Вали".

Памятник Матвею Кузьмину на станции метро "Партизанская"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Псковский крестьянин Матвей Кузьмин стал самым пожилым обладателем звания Героя Советского Союза. Он совершил подвиг, напоминающий об истории Ивана Сусанина, в возрасте 83 лет.

Командир немецкого батальона, занявшего родную деревню Кузьмина Куракино, потребовал от него выступить проводником и вывести часть к занятой советскими войсками деревне Першино. Узнав по карте предполагаемый маршрут, Кузьмин послал в Першино своего внука, чтобы тот предупредил советские войска, и назначил им место для засады. Сам он долго водил немцев окольной дорогой и, наконец, на рассвете вывел в деревню Малкино, где уже заняли позицию советские солдаты. Немцы попали под пулеметный огонь и понесли большие потери. Сам Кузьмин был убит немецким командиром. В 1965 году было решено посмертно присвоить ему звание Героя Советского союза.

Памятник Матвею Кузьмину работы скульптора Матвея Манизера был установлен на станции метро "Партизанская". На той же станции была установлена и скульптура Зои Космодемьянской.

Памятник во дворе школы Зои Космодемьянской

Памятник знаменитой партизанке и ее брату Александру был установлен также и во дворе московской школы №201, где они учились. Мемориал, открытый 1981 году, носит название "Ученикам и учителям школы № 201, погибшим за Родину в годы Великой Отечественной войны". Автором композиции выступил скульптор Олег Иконников.

Памятник спасателям на Кременчугской улице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В честь 20-летия МЧС 27 декабря 2010 года на Кременчугской улице в Москве был установлен памятник спасателям. Монумент объединяет две скульптурные композиции. Основная из них представляет собой двух спасателей во время работы, один из них держит на руках спасенную девочку. Вторая скульптура располагается рядом. Это еще один спасатель, сидящий на скамейке, отдыхающий после тяжелой работы. Рядом установлены несколько мраморных скамеек для прохожих, что по замыслу автора должно символизировать единство спасателей с простыми гражданами своей страны.

Накануне Дня Победы в 2012 году, была открыта третья скульптурная композиция - памятник ветеранам МЧС. Пожилой ветеран, китель которого увешан орденами и медалями, сидит на скамейке в окружении детей, мальчик, надев дедушкину фуражку, отдает ему честь. Такой жест, по мнению скульптора, символизирует преемственность поколений. Прототипом ветерана стал председатель ветеранской организации МЧС РФ Дмитрий Михайлик, бывший заместитель главы Гражданской обороны СССР. Автор памятника, народный художник России Салават Щербаков.

Памятник героям фильма "Офицеры" на Фрунзенской набережной

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В декабре 2013 года на Фрунзенской набережной, напротив комплекса зданий Минобороны установили памятник героям советского фильма "Офицеры". Скульптура создана в студии военных художников имени Грекова. Композиция памятника повторяет один из кадров фильма. Главные герои киноленты Иван Варрава и Алексей Трофимов в генеральских погонах стоят около лавки, где сидит жена Алексея. Внук Трофимова в форме суворовского училища держит чемодан и отдает честь. В образах героев композиции изображены актеры Георгий Юматов, Василий Лановой и Алина Покровская.

Фильм "Офицеры" был снят в 1971 году режиссером Владимиром Роговым.

Якоря Федора Конюхова на Садовнической улице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Необычный музей под открытым небом расположился во дворе дома 77 по Садовнической улице. Здесь в 2004 году на средства знаменитого путешественника Федора Конюхова была построена часовня Николая Угодника в память о погибших моряках. Угол часовни обшит фрагментом корпуса легендарного крейсера “Варяг”

Перед часовней установлены бронзовые скульптуры покорителя Сибири Ермака Тимофеевича, морехода Семена Дежнева, адмиралов Федора Ушакова и Павла Нахимова, святого Сергия Радонежского и других исторических деятелей. Вокруг часовни лежат корабельные якоря, подаренные Федору Конюхову другими путешественниками. Якоря снабжены табличками: кем, где и когда найден, какому кораблю мог принадлежать.

Памятник пограничникам на площади Яузских ворот

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В мае 1997 года на площади Яузских ворот был открыт обелиск пограничникам. Он представляет собой старинный пограничный столб из красного полированного гранита, установленный на прямоугольный постамент с бронзовыми барельефами, где изображены сцены из пограничной службы. Венчает памятник золотой двуглавый орел, на груди которого выгравированы императорская корона и герб Москвы.

Надпись на памятнике гласит: "Защитникам Отечества. Долг. Честь. Отечество".

Установка памятника пограничникам именно в этом месте - символично. Ранее здесь проходила одна из границ Москвы.

Памятник Георгию Жукову на Манежной площади

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Памятник маршалу Георгию Жукову работы скульптора Вячеслав Клыкова был установлен в Москве на Манежной площади 8 мая 1995 года в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне.

Идея поставить в Москве памятник маршалу Жукову появилась еще во времена Советского Союза.

В конце 1993 года стал прорабатываться проект установки памятника на Красной площади. На встрече Бориса Ельцина с ветеранами во время юбилея снятия блокады Ленинграда было объявлено, что памятник Жукову поставят именно на Красной площади напротив Исторического музея. Тем не менее, из-за того, что Красная площадь является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, позднее было принято решение установить скульптуру на Манежной площади с противоположной стороны музея.

Скульптура выполнена в стиле соцреализма. Маршал Георгий Константинович Жуков изображен верхом на коне, который топчет копытами штандарты нацистской Германии. Памятник вызывает аллюзии с Георгием Победоносцем, побеждающем змея. Герой привстает на стременах, приветствуя своих боевых товарищей. Скульптора изображает маршала в тот момент, когда он принимал Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной Площади.

Бронзовая скульптура установлена на массивном гранитном постаменте. Общий вес памятника - 100 тонн.

"Мне хотелось передать образ полководца, который, как бы натянув поводья, принес Победу, попирая фашистские штандарты, к стенам древнего Кремля", - говорил Клыков.

Памятник Николаю Гастелло в Сокольниках

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В 1985 году в Сокольниках установили памятник летчику, Герою Советского Союза Николаю Гастелло, который погиб, направив свой самолет на колонну фашистских танков.

Памятник представляет собой бронзовый бюст летчика в летных очках и шлеме, позади которого развеваются языки пламени. Бюст установлен на сужающуюся книзу цилиндрическую колонну с двумя гранитными крыльями. Над памятником работал скульптор Борис Мачков.

Памятник участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в Екатерининском сквере

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В 2006 году в Екатерининском сквере был установлен памятник участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла работы скульптора Игоря Козлова и архитекторов Ильи Былинкина и Михаила Корси.

Мемориал представляет собой композицию из четырех скульптур. Фигуры солдата и трех детей установлены на одном гранитном постаменте с памятной надписью: "Воинам, отстоявшим мир и свободу в борьбе с фашизмом".

Мемориальный комплекс "Штыки" в Зеленограде

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Мемориальный комплекс "Штыки" - памятник защитникам Москвы, расположен на 40-м километре Ленинградского шоссе, у второго въезда в город Зеленоград. Свое название комплекс получил из-за центрального обелиска, представляющего стилизованное изображение трех штыков.

Первые захоронения в братской могиле прошли еще зимой 1941-1942 годов, тогда в могиле захоронили воинов, найденных на месте боев за деревню Матушкино; впоследствии в 1960-х годах в могиле захоронили останки погибших солдат, обнаруженные во время строительства Зеленограда. Сам комплекс был открыт 24 июня 1974 года.

Дача Евгения Вучетича

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

В дачном поселке, расположенном в окрестностях Тимирязевской академии, можно посетить усадьбу-мастерскую советского скульптора-монументалиста Евгения Вучетича. Хотя главное его творение, - Родина-мать, - установлено на Мамаевом кургане в Волгограде, здесь можно увидеть фрагменты знаменитого монумента. Над забором дачи возвышается гигантская скульптурная голова женщины. Кроме того, на территории мастерской сохранилась и уменьшенная копия мемориала.